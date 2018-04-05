Аудиторы сообщат о сделках, связанных с отмыванием денег

Правительство предлагает обязать аудиторов сообщать о сделках, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма. Законопроект разработан в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег.

В соответствии с законопроектом аудиторы должны будут уведомлять органы, осуществляющие функции по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, о наличии оснований полагать, что сделки или финансовые операции связаны с легализацией преступных доходов. Эти обязанности аудиторов закрепляются на законодательном уровне.

Авторы инициативы отмечают, что документ будет способствовать повышению эффективности контроля за нелегальными финансовыми операциями. В первом чтении законопроект был принят в мае 2017 года. На пленарном заседании 5 апреля Госдума рассмотрит инициативу во втором чтении.