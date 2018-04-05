Ещё
Аудиторы сообщат о сделках, связанных с отмыванием денег
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аудиторы сообщат о сделках, связанных с отмыванием денег 

Парламентская газета 29 минут назад
Фото: Парламентская газета
Правительство предлагает обязать аудиторов сообщать о сделках, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма. Законопроект разработан в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег.
В соответствии с законопроектом аудиторы должны будут уведомлять органы, осуществляющие функции по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, о наличии оснований полагать, что сделки или финансовые операции связаны с легализацией преступных доходов. Эти обязанности аудиторов закрепляются на законодательном уровне.
Авторы инициативы отмечают, что документ будет способствовать повышению эффективности контроля за нелегальными финансовыми операциями. В первом чтении законопроект был принят в мае 2017 года. На пленарном заседании 5 апреля Госдума рассмотрит инициативу во втором чтении.
Законопроект разработан для приведения российского законодательства с международными стандартами по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).
Парламентская газета: последние новости
Минобороны раскритиковало отказ ОЗХО поделиться данными расследования по «делу Скрипаля» ОЗХО отправит Британии анализ проб из Солсбери на следующей неделе Медведев пообещал решить проблему хостелов в жилых домах после ЧМ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джонсон выдвинул РФ новое обвинение166
Почему Путин не стал требовать от Британии извинений295
Рудковская опозорила Плющенко19
На пляже Таиланда нашли «Чужого»22
В США разбился F-1641
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Политика
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение