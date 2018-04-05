Аудиторы должны будут сообщить о подозрительных сделках

Аудиторы будут сообщать в компетентные органы о сделках, связанных с финансированием терроризма и отмыванием денег. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.

Законопроект разработан в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег . Правительство предлагает обязать аудиторов уведомлять органы, осуществляющие функции по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, о наличии оснований полагать, что сделки или финансовые операции связаны с легализацией преступных доходов.

Законопроект приводит российское законодательство в соответствие с международными нормами и будет способствовать повышению эффективности контроля за нелегальными финансовыми операциями.