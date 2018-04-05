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Аудиторы должны будут сообщить о подозрительных сделках
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Аудиторы должны будут сообщить о подозрительных сделках 

Парламентская газета 44 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Аудиторы будут сообщать в компетентные органы о сделках, связанных с финансированием терроризма и отмыванием денег. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.
Законопроект разработан в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Правительство предлагает обязать аудиторов уведомлять органы, осуществляющие функции по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, о наличии оснований полагать, что сделки или финансовые операции связаны с легализацией преступных доходов.
Законопроект приводит российское законодательство в соответствие с международными нормами и будет способствовать повышению эффективности контроля за нелегальными финансовыми операциями.
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