5 причин, из-за которых не берут на работу фрилансеров

Во многих европейских странах и США найм удаленных сотрудников — обычное дело. Более того, такой формат трудовых отношений с каждым годом становится там все популярнее. Компания в этом случае может оптимизировать свои расходы, экономя на рабочих местах, а сотрудник благодаря существенно расширившейся «зоне охвата» получает возможность найти работу в любой точке мира, там, где больше платят, лучше условия труда и т.д.

К сожалению, в России подобный формат трудоустройства до сих пор нередко вызывает сопротивление со стороны работодателя. И на это есть пять простых причин.

1. Отсутствие живого общения с коллегами

В споре рождается истина, сказал Сократ. Интеллектуальные прорывы — зачастую тоже продукт коллективной деятельности, появившийся на свет в процессе мозгового штурма сотрудников, собравшихся в одной переговорной.

Фрилансер вживую с коллегами общается редко, в основном взаимодействие происходит с помощью мессенджеров, электронной почты, мобильной связи и смс. А это сводит к минимуму вероятность рождения крутых бизнес-идей, считают некоторые работодатели.

На самом деле

Во-первых, компании ведь и не нужно каждый день изобретать что-то инновационное. Прежде чем разрабатывать новую бизнес-идею, следует реализовать предыдущую. Согласитесь, от «изюминки» и новизны проекта не будет никакого толка, если его суть будет оставаться только на бумаге. Кроме того, большая часть рабочего времени в любой организации уходит, все-таки, на поддержание текущего производственного процесса. Очень важно, чтобы эта работа проходила стабильно, без перебоев.

Во-вторых, организовать живое общение в наши дни можно с помощью видеосвязи.

2. Проблематично контролировать рабочее время

В некоторых российских компаниях жестко контролируется время, которое сотрудник тратит на работу — считается, как часто персонал отлучается на перекур, перекус, опаздывает на работу. Почти наверняка в таких компаниях не берут на работу фрилансеров, так как к удаленному специалисту изначально будут относиться с недоверием.

На самом деле

Если сотрудник хочет играть в компьютерную игру или пообщаться с друзьями в рабочее время, вряд ли его остановит тот факт, что он находится в офисе. Какой бы, казалось, плотный график у него не сложился, сотрудник найдет время на попытку пройти еще один уровень или на публикацию поста в социальной сети. Другими словами, физическое присутствие персонала в офисе не является гарантией производительности труда. Для эффективных результатов нужно не «гайки закручивать», а использовать инструменты материальной и нематериальной мотивации.

И еще: если относиться к персоналу как к армии лодырей и бездельников, то, с наибольшей долей вероятности, он таким и будет. Люди, пришедшие в компанию работать, прошли многоступенчатое собеседование, выполняли сложные тестовые задания. Воспринимайте их как крутых, амбициозных специалистов, которые стремятся развиваться и достигать карьерных вершин, тем самым помогая компании стать флагманом в данном сегменте бизнеса!

3. Дома нельзя создать рабочую обстановку

Трудно поверить, что удаленный сотрудник работает, не отвлекаясь на телевизор, подходы к холодильнику и прочие домашние соблазны.

На самом деле

Надо признать, что такой риск есть. Работать в домашней обстановке могут лишь организованные, ответственные люди, искренне увлеченные проектом. Интересная работа — это самый эффективный способ борьбы с отвлекающими факторами.

Впрочем, если фрилансер не может сосредоточиться дома на работе, возможно перед ним поставлены недостаточно четкие задачи, а может быть он взялся не за характерную для себя тему и переоценил свои возможности.

4. Нельзя обеспечить безопасность

Имея в штате удаленных сотрудников трудно гарантировать информационную безопасность.

На самом деле

Само понятие информационной безопасности в наше время приобретает довольно условное значение. Если не чистый на руку сотрудник, захочет передать третьим лицам какую-то важную информацию, велика вероятность, что у него это получится, независимо от того, где он работает, в офисе или дома.

5. Право работать в удаленном режиме порождает зависть

Порой работодатели отказываются рассматривать специалиста-фрилансера, думая, что такое привилегированное право может привести к конфликтным ситуациям в офисе — многие сотрудники также захотят работать из дома.

На самом деле

Есть должности, чьи функциональные обязанности вполне можно выполнять, не выходя из дома. Напротив, представители некоторых профессий, например, работники склада, обязательно должны присутствовать в офисе. Это всем ясно.

Вторым вряд ли захочется работать в удаленном режиме, они понимают, что это невозможно. А первые… Почему бы не дать им право самим выбрать, где трудиться — в офисе или дома. Есть вероятность, что сотрудник, поработав день-другой в формате home office, сам попросится назад, в привычный open space. Зато сама возможность поработать внутри компании и вне ее будет рассматриваться как мощный инструмент удержания ценного персонала.

Фото Pixabay