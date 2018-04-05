Голый Алексей Панин устроил заплыв в Черном море на глазах дочери 

Известный актер Алексей Панин снова попал в не очень приятную ситуацию. Артист выложил в личном микроблоге видеоролик с купанием в Черном море. Однако подписчики мужчины, не увидев на нем плавок, просто набросились на него с гневными комментариями за то, что все происходило на глазах его дочки.
Несколько дней назад популярный российский актер отправился с дочкой в Сочи. На это время он сделал несколько публикаций в Инстаграме, рассказывая о своем времяпрепровождении. И вот перед самым отъездом из курортного города мужчина, известный своими неоднозначными выходками, решил искупаться в море и запечатлеть это на видео.
Опубликованный в сети видеоролик с заплывом Панина снова всколыхнул общественность. Многие подписчики Алексея выразили абсолютную уверенность в том, что он зашел в воду абсолютно голым. Но даже не это поразило Интернет-пользователей, уже, кажется, привыкших к такому поведению Лауреата Государственной премии Российской Федерации. Комментаторов поразил тот факт, что видео снимала его дочь Анна. «Голый что ли?! Ребёнок ведь рядом?!» «Что-то плавки не видать!» «И это снимает ребенок, когда ты без трусов!» «Он голый! Однозначно!» «Неужели Панину больше некому свою пятую точку показать?» «Без трусов. Панин, дочь бы постеснялся!» «Дикий человек!» К слову, сама дочка артиста попыталась доказать в комментариях, что Алексей не голый, а плавки на нем все-таки присутствуют. Но Анне мало кто поверил, оставшись при своем мнении и продолжая возмущаться поведением актера.
Публикация от Алексей Панин (@alexeypanin99) 2 Апр 2018 в 6:39 PDT Кстати, даже в день выборов президента России Панин не смог удержаться и крайне жестко высказался о музыкальных исполнителях Тимати и Егоре Криде, которые показали, как голосовали.