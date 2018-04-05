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Россиян начнут штрафовать, если их иностранные гости вовремя не вернулись на родину
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Россиян начнут штрафовать, если их иностранные гости вовремя не вернулись на родину 

Парламентская газета 48 минут назад
Фото: Парламентская газета
Граждан России и компании, пригласивших иностранцев в страну и не проконтролировавших их отъезд вовремя, начнут облагать штрафами. Заплатить придётся, и если выяснится, что заявленная цель визита зарубежного гостя не совпадает с реальной.
Поправки в Административный кодекс предложило Правительство, и 5 апреля их планирует рассмотреть в первом чтении Госдума.
Важно понимать, что мигрантов из стран СНГ изменения в законодательство не касаются, эти граждане въезжают в Россию без виз и приглашений. А вот иностранцы по приглашениям часто делают себе туристическую визу, так как получить её проще, чем деловую. А в итоге приезжают и начинают заниматься бизнесом.
Размеры штрафов варьируются. Физическим лицам придётся отдать 2-4 тысячи рублей, должностным лицам — от 45 до 50 тысяч рублей, а юрлицам — от 400 до 500 тысяч рублей.
К сожалению, сейчас иностранцы часто нарушают режим пребывания в России. Только в 2017 году полиция пресекла более 136 тысяч таких правонарушений. Сейчас Административный кодекс предполагает ответственность граждан (но не должностных и юридических лиц) только за то, что они пригласили иностранцев, но не обеспечили их своевременный выезд из РФ.
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