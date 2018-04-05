Законы, вступающие в силу 5 апреля

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2018 года № 321 «О проведении эксперимента по маркировке отдельных видов драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них»

С 1 июня по 1 ноября 2018 года будет проводиться эксперимент по маркировке отдельных видов драгоценных металлов, камней и изделий из них контрольными знаками. Подписанным постановлением установлены правовые основы проведения эксперимента.

Он будет проводиться для апробации эффективности введения маркировки драгоценных металлов, камней и изделий из них юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые осуществляют операции с драгоценными металлами и камнями, включая добычу (в части сортировки, первичной классификации и оценки). Юрлица и ИП будут участвовать в эксперименте на добровольной основе.

В Перечень отдельных видов драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, подлежащих маркировке, входят:

· алмазы несортированные;

· алмазы промышленные;

· алмазы непромышленные;

· алмазы обработанные;

· рубины, сапфиры и изумруды;

· серебро в необработанном виде;

· золото в прочих необработанных видах;

· монетарное золото;

· платина необработанная или в виде порошка;

· палладий необработанный или в виде порошка;

· ювелирные изделия и их части из серебра, имеющего или не имеющего гальванического покрытия, плакированного или не плакированного другими драгоценными металлами;

· ювелирные изделия и их части из прочих драгоценных металлов, имеющих или не имеющих гальванического покрытия, плакированных или не плакированных драгоценными металлами;

· изделия золотых или серебряных дел мастеров и их части из серебра, имеющего или не имеющего гальванического покрытия, плакированного или не плакированного другими драгоценными металлами;

· изделия золотых или серебряных дел мастеров и их части из прочих драгоценных металлов, имеющих или не имеющих гальванического покрытия, плакированных или не плакированных драгоценными металлами.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2018 года № 324 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. № 1459»

Подписанным постановлением внесены изменения в правила работы единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС).

В частности, в перечень участников ЕГАИС включены организации и ИП, которые используют этанол или этиловый спирт для производства спиртосодержащих лекарств или медицинских изделий, а также в процессе производства других лекарств. Также внесены изменения в перечень случаев, на которые не распространяются правила.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2018 года № 325 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2014 г. № 193 и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Скорректированы Правила проведения распорядителями средств федерального бюджета, администраторами доходов федерального бюджета и источников финансирования дефицита федерального бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

Так, проведение внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита взаимоувязано с достижением целевых значений показателей качества составления и исполнения бюджета, ведения бюджетного учёта и составления бюджетной отчётности. Определен порядок оценки возможности возникновения бюджетных рисков.

Кроме того, установлено, что участники бюджетного процесса федерального уровня обязаны составлять перечень действий по повышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2018 года № 326 «Об утверждении Правил составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Минэкономразвития, Минздрава и Утверждены новые Правила составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов на очередной финансовый год и плановый период. В частности, скорректированы полномочия Правительства России, Минфина Минтруда России при составлении их проектов.

Определены полномочия субъектов бюджетного планирования, которые являются ответственными исполнителями государственных программ, и главными распорядителями средств федерального бюджета при составлении проектов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов на очередной финансовый год и плановый период.

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2018 года № 327 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу ведения федеральных регистров и государственных реестров»

Установлены правовые основания официального доступа к информации федеральных регистров региональных и муниципальных нормативных правовых актов, государственного реестра муниципальных образований, государственного реестра соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, заключаемых органами государственной власти субъектов Федерации. Эти документы размещаются на новом портале http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф.