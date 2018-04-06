СМИ вновь обсуждают беременность певицы Нюши

После свадьбы Нюши в прошлом году поклонники с нетерпением ждут новости о пополнении в семье певицы. Звезда пока не спешит радовать публику, зато слухи о ее беременности появляются регулярно. На этот раз поводом для подобных подозрений стало заявление СМИ о том, что Нюшу видели в клиническом госпитале «Лапино». Именно в этом учреждении становятся мамами многие российские знаменитости. Поэтому, не удивительно, что подобный визит певицы сразу же заинтересовал ее поклонников.

Журналисты не сообщают, к какому именно врачу ходила Нюша. Возможно, она просто пришла поддержать беременную подругу или только планирует беременность. Сама звезда очередные слухи о грядущем пополнении в ее семье никак не комментирует.

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) 2 Апр 2018 в 9:23 PDT Напомним, Нюша обычно не любит рассказывать о подробностях своей личной, а теперь уже и семейной жизни. Известно, что в январе 2017 года Нюша объявила о помолвке с Игорем Сивовым, а летом вышла замуж за возлюбленного на Мальдивах

Кстати, Нюша уже призналась, что мечтает о ребенке с 18 лет. Да и вообще не считает беременность помехой карьере.

Как появление на свет детишек может как-то усложнить мою жизнь? Это то, для чего созданы все женщины. Это огромное счастье! Да, с годами жить становится сложнее, но тем не менее это путь вперед, это путь к счастью,

— уверенно говорила Нюша в одном из интервью.

Поэтому, не удивительно, если вскоре она все же обрадует поклонников новостью о грядущем пополнении.

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) 18 Фев 2018 в 3:21 PST Фото: Instagram / nyusha_nyusha