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СМИ вновь обсуждают беременность певицы Нюши
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СМИ вновь обсуждают беременность певицы Нюши 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
После свадьбы Нюши в прошлом году поклонники с нетерпением ждут новости о пополнении в семье певицы. Звезда пока не спешит радовать публику, зато слухи о ее беременности появляются регулярно. На этот раз поводом для подобных подозрений стало заявление СМИ о том, что Нюшу видели в клиническом госпитале «Лапино». Именно в этом учреждении становятся мамами многие российские знаменитости. Поэтому, не удивительно, что подобный визит певицы сразу же заинтересовал ее поклонников.
Журналисты не сообщают, к какому именно врачу ходила Нюша. Возможно, она просто пришла поддержать беременную подругу или только планирует беременность. Сама звезда очередные слухи о грядущем пополнении в ее семье никак не комментирует.
Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) 2 Апр 2018 в 9:23 PDT  Напомним, Нюша обычно не любит рассказывать о подробностях своей личной, а теперь уже и семейной жизни. Известно, что в январе 2017 года Нюша объявила о помолвке с Игорем Сивовым, а летом вышла замуж за возлюбленного на Мальдивах.
Кстати, Нюша уже призналась, что мечтает о ребенке с 18 лет. Да и вообще не считает беременность помехой карьере.
Как появление на свет детишек может как-то усложнить мою жизнь? Это то, для чего созданы все женщины. Это огромное счастье! Да, с годами жить становится сложнее, но тем не менее это путь вперед, это путь к счастью,
— уверенно говорила Нюша в одном из интервью.
Поэтому, не удивительно, если вскоре она все же обрадует поклонников новостью о грядущем пополнении.
Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) 18 Фев 2018 в 3:21 PST  Фото: Instagram / nyusha_nyusha
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