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После утечки «беременного» видео Нюша вновь показала тонкую талию, но ей не верят
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После утечки «беременного» видео Нюша вновь показала тонкую талию, но ей не верят 

WMJ.ru 46 минут назад
Фото: WMJ.ru
Под видео развернулись настоящие баталии: кто-то с уверенностью говорит, что Нюша беременна, а кто-то просит оставить певицу в покое. Сама Нюша ответила на подозрения своеобразно: опубликовала фото с концерта, на котором один из поклонников сделал предложение своей возлюбленной прямо на сцене. На фото певица в платье, подчеркивающем супертонкую талию.
— подписала снимок растроганная артистка. Однако ее фолловеры не верят фотографии. «Побереги ребеночка», «Ты беременна, поздравляю», — пишут они. Надо сказать, в последнее время певица действительно старается фотографировать себя выше талии и носит объемную одежду.
Слухи о скором пополнении в семье певицы Нюши и генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова получили подкрепление фактами неделю назад, когда девушку заметили в госпитале «Лапино», где ведут беременность многие звезды.
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Фото:Instagram
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