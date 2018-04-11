После утечки «беременного» видео Нюша вновь показала тонкую талию, но ей не верят

Под видео развернулись настоящие баталии: кто-то с уверенностью говорит, что Нюша беременна, а кто-то просит оставить певицу в покое. Сама Нюша ответила на подозрения своеобразно: опубликовала фото с концерта, на котором один из поклонников сделал предложение своей возлюбленной прямо на сцене. На фото певица в платье, подчеркивающем супертонкую талию.

— подписала снимок растроганная артистка. Однако ее фолловеры не верят фотографии. «Побереги ребеночка», «Ты беременна, поздравляю», — пишут они. Надо сказать, в последнее время певица действительно старается фотографировать себя выше талии и носит объемную одежду.

Слухи о скором пополнении в семье певицы Нюши и генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова получили подкрепление фактами неделю назад, когда девушку заметили в госпитале «Лапино», где ведут беременность многие звезды.

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Фото:Instagram