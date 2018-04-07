После слухов о беременности Нюша показала живот 

На днях в Сети появилась информация о том, что Нюша и ее супруг Игорь Сивов в скором времени станут родителями. По сообщениям, артистку видели в одном из медицинских центров, специализирующихся на планировании и ведении беременности и последующих родов. Сама певица слухи о своём интересном положении никак не комментировала. Вместо этого она поделилась вот такой фотографией с тренировки.
— подписала фото Нюша.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
Но то, что Нюша показала фото из зала совершено не значит, что беременности нет. Полина Гагарина, например, до последнего занималась спортом, и никто даже не мог предположить, что певица вскоре станет мамой во второй раз. Так что, возможно, таким фото Нюша хочет лишь отвести подозрения от себя. А как тебе кажется: беременна ли певица?￼
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Фото:Instagram