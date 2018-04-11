Певица Нюша вышла на сцену с округлившимся животиком

Кажется, слухи о беременности 27-летней певицы Нюши все-таки оказались правдой. По крайней мере, поклонники звезды уже вовсю поздравляют ее с грядущим пополнением.

Поводом послужил попавший в Сеть видеоролик, снятый на одном из недавних концертов и размещенный в Instagram поклонников Нюши. На нем отчетливо виден заметно округлившийся животик артистки.

Публикация от @nyusha_dobro 7 Апр 2018 в 1:48 PDT Фото, видео: Instagram

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