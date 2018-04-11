Ещё
Певица Нюша вышла на сцену с округлившимся животиком
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин прокомментировал мировую обстановку
Путин прокомментировал мировую обстановку

Певица Нюша вышла на сцену с округлившимся животиком 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Кажется, слухи о беременности 27-летней певицы Нюши все-таки оказались правдой. По крайней мере, поклонники звезды уже вовсю поздравляют ее с грядущим пополнением.
Поводом послужил попавший в Сеть видеоролик, снятый на одном из недавних концертов и размещенный в Instagram поклонников Нюши. На нем отчетливо виден заметно округлившийся животик артистки.
Публикация от @nyusha_dobro 7 Апр 2018 в 1:48 PDT  Фото, видео: Instagram
Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в  Facebook,
«В Контакте» и  «Одноклассниках»!
Letidor.ru: последние новости
Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполнила песню про Пасху Дмитрий Тарасов рассказал, когда родит Анастасия Костенко Лысые и знаменитые: 8 самых крутых звездных пап
 Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова сделала Трампу ответное предложение225
США подняли в воздух самолет «судного дня»348
Французский истребитель по ошибке сбросил бомбу на завод48
Трамп выступил с призывом к России947
Путин прокомментировал мировую обстановку56
Видео
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
00:55
Киев угодливо поддакнул Трампу
В мире Украина
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
08:35
Москвичка стала жертвой обменника
Происшествия Криминал
00:55
Захарова сделала Трампу ответное предложение
Политика
02:05
Медведев придумал способ ответить на санкции США
Политика
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
00:59
Джигурда повторил судьбу «лучших мужиков страны»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение