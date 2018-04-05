Нюшу встретили в клинике для будущих мам: певица готовится к родам

27-летняя певица старается не афишировать события в личной жизни. Но, последний месяц, Нюша все чаще провоцировала поклонников на рассуждения о ее интересном положении. Выход на мероприятия и концерты в платьях, прикрывающих живот, гастрольный график прерывается в начале апреля…

Но это все мелочи — Нюшу после замужества подозревают в интересном положении раз в три месяца. Но недавно звезду узнали посетители известной клиники Лапино, где наблюдают беременность и рожают практически все отечественные знаменитости. Напомним, что ВИП-роды здесь стоят около 900 тысяч рублей.

Можно предположить, что появление звезды, формы которой за последний месяц заметно округлились, в этом счастливом и любимым звездными мамами месте не случайно. Нюша часто выставляет в социальные сети снимки, сделанные некоторое время назад. На свежих фото одежда свободная, поэтому животик скрыт.

Один из последних выходов Нюши в свет. Фото: архив.

Напомним, что Нюша замужем. Ее супруг — Игорь Сивов — генеральный советник президента Международной федерации студенческого спорта.

Недавно Нюша на вопрос журнала «Телепрограмма» о том, мечтает ли она после замужества стать мамой, ответила так: «Для меня это абсолютно естественный процесс — женщина создана для того, чтобы когда-нибудь родить ребеночка. Поэтому я с мыслью о том, что стану мамой, живу всегда. Не могу сказать, что теперь что-то поменялось. Просто, после того как я вышла замуж, внимание прессы ко мне в этом плане стало пристальнее…»

У супруга знаменитой певицы есть двое сыновей от предыдущих отношений.

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