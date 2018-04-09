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Нюша сделала «шейк» беременным животиком
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Нюша сделала «шейк» беременным животиком 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Певица продемонстрировала округлившиеся формы во время концерта.
Ранее мы писали о том, что Нюша стала чаще носить одежду оверсайз, а на днях в сети появился видеоролик с одного из концертов певицы, после которого все фанаты в один голос стали твердить о беременности звезды. На видео Нюша исполняет песню «Выбирать чудо», зажигательно танцуя на сцене в микроскопических шортиках и топе, открывающем ее живот, который всегда был плоским, а теперь стал заметно округлившимся.
Выбирать сво #Нюша
Публикация от @ nyusha_dobro
7 Апр 2018 в 1:48 PDT  «Она беременна или поправилась?» — недоумевают комментаторы в «Инстаграме». «Беременна, сто процентов! Посмотрите на ширинку, она расстегнута!» — считают другие подписчики.
Сама Нюша не дает никаких комментариев относительно своей возможной беременности. А недавно певица выложила в соцсетях селфи, которое окончательно запутало фанатов: красотка демонстрируюет свою прекрасную физическую форму и говорит, что вовсю готовится к майским гастролям в Турции. В то же время на последнем фото, сделанном 9 апреля, певица прикрывает нижнюю часть тела одеялом, а на видеоролике с репетиции Нюша одета в свободную одежду и стоит спиной к камере. Значит, интрига сохраняется!
Ранее 27-летняя Нюша признавалась в своей готовности стать матерью, в частности, она говорила об этом на проекте «Голос. Дети», где была наставником. А год назад на Мальдивах певица вышла замуж за генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, с которым очень счастлива. Кстати, у супруга певицы уже есть дети от первого брака, и если Нюша действительно беременна, это будет его третий ребенок.
Принять участие в опросе «Как вы считаете, Нюша беременна?» в полной версии материала на сайте Woman's Day  Читайте также:
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