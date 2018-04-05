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27-летняя певица Нюша ждет первенца?
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27-летняя певица Нюша ждет первенца? 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Уже не первую неделю по Сети гуляют слухи о беременности Нюши. На подобные мысли поклонников певицы натолкнули ее свежие фотографии. Звезда одета в свободные наряды, а также начала отдавать предпочтение крупным, а не общим планам. Сама же певица и ее супруг Игорь Сивов никак не комментируют эти домыслы. Но на днях Нюшу заметили в клиническом госпитале «Лапино». Именно там рожают многие артисты и ведут беременность. Похоже, слухи все-таки родились не на пустом месте и в скором времени в семье певицы будет пополнение.
К слову, Нюша всегда старалась прятать свою личную жизнь от зрителей. Поэтому то, что певица скрывает возможную беременность, нет ничего удивительного. Будем следить за развитием событий.
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Фото:Instagram
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