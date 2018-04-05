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Когда в Калмыкии можно будет посетить фестиваль тюльпанов?
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Когда в Калмыкии можно будет посетить фестиваль тюльпанов? 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Мероприятие запланировано на 16-19 апреля.
«Масштабное мероприятие пройдёт в Целинном районе Калмыкии, — сообщили в республиканском министерстве спорта и туризма. — Вы сможете увидеть пик цветения диких тюльпанов в степи. Основными задачами мы ставим привлечение внимания общества к бережному отношению и сохранению занесённых в Красную книгу тюльпанов Геснера (Шренка), популяризацию калмыцкой национальной культуры, пропаганду народных ремесел и национальных видов спорта, привлечение интереса российских и зарубежных гостей к туристическому потенциалу региона, повышение инвестиционной привлекательности республики».
В апреле в Калмыкии установят этнографическую стоянку — калмыцкий хотон. Для полного погружения в атмосферу кочевой цивилизации гости фестиваля смогут ознакомиться с образцами калмыцкого песенного и танцевального фольклора, принять участие в спортивных состязаниях по традиционным видам спорта.
Также можно будет приобрести сувениры на выставке-продаже изделий самобытных мастеров декоративно-прикладного искусства, отведать блюда национальной кухни.
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