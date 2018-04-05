СМИ Финляндии: проблемы внутренней политики России страшнее международных кризисов 

Журналисты с горечью пишут о трагедии в Кемерове, унесшей жизни 64 человек. Корреспондент газеты «Хельсингин Саномат» Юсси Ниемеляйнен отметил: «От произошедшего у всего русского народа перехватило дыхание. Чувство горя переполняло людей и за пределами страны. Даже у посольства России в Киеве появились цветы и игрушки, которые приносили в память о жертвах трагедии». «В России коррупция — системная черта, существующая на всех уровнях. Всем известно, что у пожарных инспекторов особенно плохая репутация. (…) Поэтому ужасные пожары случаются часто», — подчеркивает Ниемеляйнен. Путин, по мнению журналиста, говорит о коррупции как о погоде: это печальное явление, с которым ничего нельзя поделать. «Простым гражданам пожар напомнил о том, что коррупция — это не только раздражающий факт. Коррупция может и убить», — заявляет корреспондент («Хельсингин Саномат», 31.03). СМИ много пишут о международном кризисе, вызванном отравлением бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля. Однако корреспондент «Хельсингин Саномат» Пекка Хакала обратил внимание читателей на то, что простые граждане России гораздо сильнее обеспокоены внутренними проблемами страны: «Обычных граждан кризис внешней политики особо не трогает. Последнее время подобные кризисы случаются регулярно». Россияне встревожены пожаром в Кемерове, «официальные данные о 64 погибших в котором считают неполными» и ужасами свалок в Московской области.
«Проблему высылки ста дипломатов могут легко решить назначением ста новых дипломатов. (…) Проблемы во внутренней политике России гораздо серьезнее», — подытоживает Хакала («Хельсингин Саномат», 29.03). Исследователь, капитан в отставке и член городского совета Хельсинки Атте Калева считает, что Россия предприняла попытку отравления Сергея Скрипаля и его дочери, чтобы «проверить солидарность стран ЕС» и попытаться «вбить клин в единый фронт Евросоюза». По его мнению, при помощи такого шага Россия также хотела сообщить всем сотрудникам российских служб безопасности: «Если вы займете другую сторону, мы вас убьем» («Верккоуутисет», 01.04). Газеты пишут о неоднозначности внешней политики России и о действиях президента Владимира Путина. Так, руководитель Института внешней политики Эстонии Кристи Райк пишет в финском издании «Калева» (30.03): «Россия больше десяти лет стремится показать, что она ужасно недовольна своим положением в европейской системе безопасности и мировой политике», и отравление нервно-паралитическим газом в Солсбери — одна из последних попыток страны привлечь к себе внимание. Запад услышал Россию, но с ее методами и взглядами все равно не согласен. Россия может кричать от злости и хулиганить сколько угодно, но это ни к чему не приведет, считает Кристи Райк. Огорчен положением дел в России и финский писатель Туомас Кюрё. По его словам, «единственная машина, которая сейчас работает в России — низкорослый император Владимир, у которого вызывают улыбку на лице все мировые кризисы, потому что они укрепляют его положение в собственной стране» («Суомен кувалехти», 30.03). Российские военные учения в Балтийском море неподалеку от Швеции и Латвии, которые пройдут с 4 по 6 апреля, привлекают особое внимание изданий. Профессор военных наук Петтери Лалу считает, что эти учения могут использоваться Россией для очередной демонстрации силы и для изучения реакции Швеции и стран Балтийского региона («Илта-саномат», 03.04).