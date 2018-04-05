Правительство определило критерии оценки бюджетного риска

России скорректированы Правила осуществления финансового контроля и аудита распорядителями средств и администраторами доходов. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 5 апреля.

Документом, в частности, определены критерии оценки риска искажения бюджетной отчётности при осуществлении аудиторских проверок. В их числе вероятность наступления события, негативно влияющего на выполнение внутренней бюджетной процедуры, и степень влияния события на результат. Значение каждого из указанных критериев оценивается как низкое, среднее или высокое.

Также в постановлении проведение внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита cвязано с достижением целевых значений показателей качества составления и исполнения бюджета, ведения бюджетного учёта и составления бюджетной отчётности. Определен порядок оценки возможности возникновения бюджетных рисков.

Кроме того, установлено, что участники бюджетного процесса федерального уровня обязаны составлять перечень действий по повышению качества выполнения внутренних бюджетных процедур.