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Белый дом продолжит занимать жесткую позицию по отношению к России
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Белый дом продолжит занимать жесткую позицию по отношению к России 

BFM.RU 1 час назад
Соединенные Штаты продолжат занимать жесткую позицию по отношению к России и призывают остальные страны присоединиться к ним в этом. С такими словами выступила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге для журналистов, передает ТАСС.
«Мы будем продолжать оставаться жесткими в отношении России до тех пор, пока мы не увидим изменений… Безусловно, остальные страны должны активизировать [свои усилия в этом деле]», — отметила она.
Ее просили прокомментировать слова уходящего со своего поста помощника американского лидера по нацбезопасности Герберта Макмастера, который во вторник заявил, что страны Запада «не смогли заставить [Россию] в достаточной мере платить по счетам». «Макмастер в действительности сказал, что мы занимаем очень жесткую позицию по отношению к России», — отметила Сандерс. Она пояснила, что помощник по сути повторил слова президента Дональда Трампа, который во вторник заявил, что никто из его предшественников не относился к России так жестко, как он. «Он [Макмастер] также сказал, что другие страны могут и должны прилагать больше усилий в этом деле. Это не отличается и не контрастирует с тем, что мы говорили [до этого]», — сказала пресс-секретарь Белого дома. При этом, она вновь процитировала Трампа, указав, что «было бы хорошо для мира, если будут [улучшаться] отношения». «Посмотрим, что произойдет, это будет определяться поведением России», — считает Сандерс.
«Мы просим, чтобы Россия изменила свое поведение и стала бы хорошим участником процесса», — отметила она, напомнив про отравление в Великобритании бывшего сотрудника военной разведки России Сергея Скрипаля.
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