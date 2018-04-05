Белый дом продолжит занимать жесткую позицию по отношению к России

«Мы будем продолжать оставаться жесткими в отношении России до тех пор, пока мы не увидим изменений… Безусловно, остальные страны должны активизировать [свои усилия в этом деле]», — отметила она.

Ее просили прокомментировать слова уходящего со своего поста помощника американского лидера по нацбезопасности Герберта Макмастера , который во вторник заявил, что страны Запада «не смогли заставить [Россию] в достаточной мере платить по счетам». «Макмастер в действительности сказал, что мы занимаем очень жесткую позицию по отношению к России», — отметила Сандерс. Она пояснила, что помощник по сути повторил слова президента Дональда Трампа , который во вторник заявил, что никто из его предшественников не относился к России так жестко, как он. «Он [Макмастер] также сказал, что другие страны могут и должны прилагать больше усилий в этом деле. Это не отличается и не контрастирует с тем, что мы говорили [до этого]», — сказала пресс-секретарь Белого дома. При этом, она вновь процитировала Трампа, указав, что «было бы хорошо для мира, если будут [улучшаться] отношения». «Посмотрим, что произойдет, это будет определяться поведением России», — считает Сандерс.