Столтенберг заявил о намерении продолжать укрепление НАТО 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о намерении предпринять новые меры по укреплению альянса. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что пакет мер может быть одобрен на саммите НАТО, проведение которого запланировано на 11-12 июля.
«За последние несколько лет мир стал более нестабильным и непредсказуемым. И НАТО отреагировало решительно. На июльском саммите мы предпримем следующие шаги. Для последующего укрепления сдерживания и обороны», — уточнил он.
По словам Столтенберга, реализация данных шагов необходима для усовершенствования альянса.
Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что НАТО перешло красную черту в военном строительстве у границ России.
Заведующий кафедрой политологии РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал слова дипломата.