Столтенберг заявил о намерении продолжать укрепление НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о намерении предпринять новые меры по укреплению альянса. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что пакет мер может быть одобрен на саммите НАТО, проведение которого запланировано на 11-12 июля.

«За последние несколько лет мир стал более нестабильным и непредсказуемым. И НАТО отреагировало решительно. На июльском саммите мы предпримем следующие шаги. Для последующего укрепления сдерживания и обороны», — уточнил он.

По словам Столтенберга, реализация данных шагов необходима для усовершенствования альянса.