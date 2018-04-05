Ещё
Засидевшихся на местах прокуроров уволят по регламенту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Засидевшихся на местах прокуроров уволят по регламенту 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Госдуме разрабатывают законопроект, который позволит увольнять прокуроров районов и субъектов федерации, отказавшихся переехать в другой район по истечении срока их полномочий.
Полтора года назад депутаты внесли поправки в Закон «О прокуратуре», установившие пятилетний срок пребывания на должности для прокуроров районов и субъектов федерации. Изменения в законодательство были направлены на то, чтобы избежать обрастание прокурорских работников коррупционными связями.
Согласно принятым поправкам, в порядке исключения прокуроры могут продлить контракт ещё на пять лет, но по истечении десятилетнего срока обязаны перебраться на аналогичную должность в другой местности либо перейти на другую работу с понижением в должности.
Однако остался открытым вопрос: что делать, если прокурор не соглашается переезжать в другую местность или перейти на другую работу? Оснований для увольнения в этой части Закона «О прокуратуре» не прописано, поскольку ранее в этом необходимости не было — договора с прокурорами заключались на неопределённый срок. В связи с этим возникла необходимость устранить пробел в законодательстве.
«После окончания срока полномочий, прокурор района или субъекта федерации продолжает оставаться на службе в прокуратуре. Вопрос его трудоустройства и увольнения никак в этом случае не регламентирован. Поэтому эту проблему надо как-то решать», — сообщил «Парламентской газете» первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.
Он уточнил, что это вопрос ближайших трёх-пяти лет, потому что в соответствии с новым законом прокуроров назначили в прошлом-позапрошлом году, а через три-пять лет подойдут сроки истечения их полномочий.
Валеев также отметил, что основание для увольнения «по сокращению штатов» в этом случае не годится, потому что по истечении срока действия трудового договора прокурорские работники сохраняют за собой служебный статус. В связи с этим депутат разработал изменения в Закон «О прокуратуре», согласно которым предполагается порядок трудоустройства и увольнения прокуроров по истечении срока их полномочий и выплаты им в этих случаях денежных пособий в зависимости от выслуги лет.
В связи с тем, что поправки могут повлечь за собой дополнительные бюджетные расходы, в соответствии с действующим законодательством для внесения данного законопроекта необходимо заключение Правительства. По информации Эрнеста Валеева, Минюст уже подготовил соответствующее заключение, и сразу после его получения законодатель внесёт инициативу в Госдуму.
Парламентская газета: последние новости
ОЗХО отправит Британии анализ проб из Солсбери на следующей неделе Племянница Скрипаля сообщила, что хочет забрать его дочь из Великобритании Медведев пообещал решить проблему хостелов в жилых домах после ЧМ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джонсон выдвинул РФ новое обвинение169
Почему Путин не стал требовать от Британии извинений295
Рудковская опозорила Плющенко19
На пляже Таиланда нашли «Чужого»22
В США разбился F-1642
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Политика
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение