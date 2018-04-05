Засидевшихся на местах прокуроров уволят по регламенту

Госдуме разрабатывают законопроект, который позволит увольнять прокуроров районов и субъектов федерации, отказавшихся переехать в другой район по истечении срока их полномочий.

Полтора года назад депутаты внесли поправки в Закон «О прокуратуре», установившие пятилетний срок пребывания на должности для прокуроров районов и субъектов федерации. Изменения в законодательство были направлены на то, чтобы избежать обрастание прокурорских работников коррупционными связями.

Согласно принятым поправкам, в порядке исключения прокуроры могут продлить контракт ещё на пять лет, но по истечении десятилетнего срока обязаны перебраться на аналогичную должность в другой местности либо перейти на другую работу с понижением в должности.

Однако остался открытым вопрос: что делать, если прокурор не соглашается переезжать в другую местность или перейти на другую работу? Оснований для увольнения в этой части Закона «О прокуратуре» не прописано, поскольку ранее в этом необходимости не было — договора с прокурорами заключались на неопределённый срок. В связи с этим возникла необходимость устранить пробел в законодательстве.

«После окончания срока полномочий, прокурор района или субъекта федерации продолжает оставаться на службе в прокуратуре . Вопрос его трудоустройства и увольнения никак в этом случае не регламентирован. Поэтому эту проблему надо как-то решать», — сообщил « Парламентской газете » первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев

Он уточнил, что это вопрос ближайших трёх-пяти лет, потому что в соответствии с новым законом прокуроров назначили в прошлом-позапрошлом году, а через три-пять лет подойдут сроки истечения их полномочий.

Валеев также отметил, что основание для увольнения «по сокращению штатов» в этом случае не годится, потому что по истечении срока действия трудового договора прокурорские работники сохраняют за собой служебный статус. В связи с этим депутат разработал изменения в Закон «О прокуратуре», согласно которым предполагается порядок трудоустройства и увольнения прокуроров по истечении срока их полномочий и выплаты им в этих случаях денежных пособий в зависимости от выслуги лет.