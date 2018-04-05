Производителей лекарств на основе этанола включат в ЕГАИС

В перечень участников ЕГАИС включены организации и индивидуальные предприниматели, которые используют этанол или этиловый спирт для производства спиртосодержащих лекарств и медицинских изделий. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 5 апреля.

Соответствующие изменения вносятся в Правила функционирования Единой государственной автоматизированной информационной системы учёта объёма производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Также документом вносятся поправки в перечень случаев, на которые требования не распространяются учёта.