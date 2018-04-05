В центре Волгограда на нулевой продольной порвался почти новый магистральный водовод

Крупный порыв на магистральном водоводе, проложенном под нулевой продольной в Центральном районе Волгограда , произошел сегодня у памятника бронекатеру БК-13. В результате порыва без воды остались многочисленные дома в Ворошиловском районе и в микрорайоне Тулака. Еще в десятках жилых домов холодная вода течет лишь тонкими струйками.

— Порыв произошел в зеленой зоне на нулевой продольной у памятника морякам Волжской военной флотилии — сообщают в диспетчерской службе «Концессии водоснабжения», — в результате резко упало давление воды в магистрали, что немедленно сказалось на водоснабжении Ворошиловского района.

На указанном участке нулевой продольной действительно проходит магистральный водовод, о замене которого активно рассказывалось «Концессией водоснабжения» в начале 2016 году. Тогда, полтора километра стальных труб магистрального водовода диаметром 1000 миллиметров, сменили на пластиковые диаметром 800 миллиметров. И, практически сразу после замены, на новом водоводе произошла авария, оставившая без воды три района Волгограда. На устранение порыва, тогда ушло пять дней, а в качестве версий аварии рассматривался брак, допущенный пролетариатом Германии при производстве соединительной муфты и подвижка грунта.

Что стало причиной порыва магистрали в этом году пока неизвестно. Руководство концессии, предпочло умолчать подробности инцидента, и ограничится обещанием, что вода вот-вот вернется в краны горожан.

— По поводу упавшего давления воды и проблем с водоснабжением в Ворошиловском и на Тулака. Повреждение на водоводе обнаружено и уже устраняется, — написала в соцсетях заместитель заместитель директора по корпоративным коммуникациям «Концессии водоснабжения» Ольга Жинжикова. — В течение двух-трех часов вода вернётся в полном объеме всем. Водоснабжение восстановится через два часа, ещё час погрешности на удаленные зоны.