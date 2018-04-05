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Драгоценные металлы в России начнут маркировать
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Драгоценные металлы в России начнут маркировать 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
С 1 июня по 1 ноября 2018 года в России пройдёт эксперимент по маркировке драгоценных металлов и изделий из них. Постановление Правительства, установившее правовые основы проведения тестирования, вступило в силу 5 апреля.
Согласно документу, маркировке будут подлежать как обработанные, так и непромышленные алмазы, рубины, изумруды, монетарное золото. Также контрольный знак будет ставиться на ювелирные изделия из серебра и других драгоценных металлов вне зависимости от покрытия, а также изделия мастеров.
В эксперименте будут участвовать юридические лица и индивидуальные предприниматели, сами изъявившие желание поучаствовать в нём. По результатам теста кабмин проанализирует эффективность введения маркировки.
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