Драгоценные металлы в России начнут маркировать

С 1 июня по 1 ноября 2018 года в России пройдёт эксперимент по маркировке драгоценных металлов и изделий из них. Постановление Правительства, установившее правовые основы проведения тестирования, вступило в силу 5 апреля.

Согласно документу, маркировке будут подлежать как обработанные, так и непромышленные алмазы, рубины, изумруды, монетарное золото. Также контрольный знак будет ставиться на ювелирные изделия из серебра и других драгоценных металлов вне зависимости от покрытия, а также изделия мастеров.

В эксперименте будут участвовать юридические лица и индивидуальные предприниматели, сами изъявившие желание поучаствовать в нём. По результатам теста кабмин проанализирует эффективность введения маркировки.