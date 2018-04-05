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Дмитрий Быков: Новый срок Путина, или Все за одного
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Дмитрий Быков: Новый срок Путина, или Все за одного 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Очередной срок Владимира Путина обещает быть непростым. И это очень мягко говоря.
Срок этот начался выбросами газа на волоколамской свалке, дипломатическим бойкотом России в Европе при одобрении Штатов, продолжился кемеровским пожаром, и все это чрезвычайно символично. Но злорадствовать не хочется — не только потому, что злорадствовать вообще плохо, а еще и потому, что все неприятности Путина обернутся нашими, причем стократно преувеличенными. Как Беслан в свое время обернулся отменой губернаторских выборов, хотя вот уж, казалось бы, странная связь. Но ведь всегда и во всем виноваты демократия, либерастня и Запад, а формулировку про бомбежку Воронежа в ответ на любые внешние вызовы тоже придумали именно при Путине. Плохо будет не ему. Плохо будет нам.
Понятно, что вызовы накопились, что многократно предсказанные техногенные катастрофы и впредь будут интерпретироваться как происки англосаксов, что крайними объявят так называемых либералов из правительства — Дворковича, Шувалова, Грефа, а в первую очередь Медведева. Какие они либералы — вопрос отдельный, но уже ясно, что главным грехом будет объявлена недостаточная кровожадность. Именно с атакой на Медведева, Шувалова и Дворковича успели связать арест братьев Магомедовых. Да и так ясно, что в новом правительстве они не жильцы. А вот у ястребов появились шансы — глядишь, еще и Глазьева увидим в экономическом блоке, и таинственного силовика в премьерах, и кого-нибудь из силовых отпрысков в преемниках. Хотя какой уж тут преемник при таком-то грузе проблем. Царя на переправе четверть века не меняют.
Сегодня единственный способ спасти карьеру — это постоянно призывать к расправам и угрожать Западу в тоне, который сочли бы неприличным даже в советском дворе. Реакцией на проблемы со свалками или транспортом, беспомощностью пожарных или неграмотностью чиновничества будут вовсе не новая внутренняя политика, не реформы, не снятие ограничений с бизнеса — а дикая грызня под ковром и рост репрессий, сначала точечных, а там как получится. Будут гнобить тех, кто недостаточно громко скорбит по одним поводам и недостаточно громко восхищается по другим. Будут неистово запрещать. Положительное последствие у всего этого будет только одно: все вновь почувствуют себя на одном корабле, хотя бы и на тонущем. Ибо каждая частная неприятность — экономическая, военная или культурная — будет сказываться на всех. Солидарность на «Титанике», знаете, не последняя вещь.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №13-2018 под заголовком «Все за одного».
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