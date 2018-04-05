Контейнерный поезд, следующий по маршруту Лодзь — Чэнду, прошел транзитом через Казахстан

Астана , 4 апреля / Синьхуа / — Транзитом через казахстанскую пограничную станцию Алтынколь впервые проследовал контейнерный поезд, следующий по маршруту Лодзь Польша / — Чэнду КНР /. Об этом сегодня сообщила пресс-служба компании «Казахстанские железные дороги».

Железнодорожный состав из 41 сорокафутового контейнера, проследовавший через станцию Алтынколь, обработан в сухом порту СЭЗ «Хоргос — Восточные ворота». Директор департамента контейнерных перевозок компании KTZ Express Алмат Каримов отметил, что вся инфраструктура сухого порта СЭЗ «Хоргос — Восточные ворота» и станции Алтынколь готовы к обработке большого грузопотока в направлении Китай-Европа-Китай.