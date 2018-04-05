Астана, 4 апреля /Синьхуа/ — Транзитом через казахстанскую пограничную станцию Алтынколь впервые проследовал контейнерный поезд, следующий по маршруту Лодзь /Польша/ — Чэнду /КНР/. Об этом сегодня сообщила пресс-служба компании «Казахстанские железные дороги».
Железнодорожный состав из 41 сорокафутового контейнера, проследовавший через станцию Алтынколь, обработан в сухом порту СЭЗ «Хоргос — Восточные ворота». Директор департамента контейнерных перевозок компании KTZ Express Алмат Каримов отметил, что вся инфраструктура сухого порта СЭЗ «Хоргос — Восточные ворота» и станции Алтынколь готовы к обработке большого грузопотока в направлении Китай-Европа-Китай.
В 2017 году по направлению Китай-Европа-Китай через Казахстан транзитом проследовало 201 тыс. контейнеров. В 2018 году планируется достигнуть отметки в 346 тыс. контейнеров. —0—