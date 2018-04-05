Литовский блуд

Вслед за украинскими и белорусскими строителями, водителями и сантехниками трудовые ресурсы обезлюдевшей после вступления в Евросоюз Литвы пополнили иностранные проститутки. Девушки легкого поведения и пониженной социальной ответственности, приехавшие из соседних республик бывшего СССР, утверждают, что в Прибалтике отличные условия для работы. Доходы здесь выше, штрафы ниже, а клиенты приличней. К тому же история Вильнюса неразрывно связана с этой древней, но по-прежнему востребованной профессией. «Лента.ру» выясняла, как приезжие проститутки возвращают столице Литвы былую славу веселого места.

После того как это государство официально стало в 2004 году частью ЕС и западные границы пали, многие местные девушки ринулись в Старую Европу с ее высоким уровнем жизни. В свое время в парламенте Литовской Республики выступал главный детектив лондонской полиции Ричард Мартин . Он сообщил, что, например, в лондонском квартале Сохо больше всего путан именно из Литвы. На втором месте по численности оказались ночные бабочки из Косово, и лишь на третьем — британки. Поговаривают, даже ныне покойному Борису Березовскому оказывала интимные услуги несовершеннолетняя девушка из Литвы. Неудивительно, что на литовском рынке сексуальных услуг образовался вакуум, который стали заполнять гражданки тех государств, которым в Евросоюзе пока не рады.

Так, литовская полиция поделилась подробностями рейда, в ходе которого задержали двух путан из Белоруссии , искавших клиентов через объявления в газетах. 29-летняя Диана (девушка предпочитает, чтобы ее называли именно так) работала в хорошо обставленной квартире и брала 100 евро за час (средняя цена на рынке). «Похоже, Диана когда-то имела отношение к байкерам, у нее тематические татуировки, — рассказал полицейский Айнис Гуревичюс. — Она говорит, что приехала в Вильнюс на несколько недель, потом на время вернется в Беларусь и снова к нам. Некоторые проститутки при виде полиции бросаются в истерики, начинают кричать. Диана спокойна и вежлива: „Я адекватный человек“, — говорит она».

Вторую проститутку, 33-летнюю Вику, задержали сразу после того, как от нее вышел клиент, на прощание оставивший девушке букет цветов. «Ее спросили, не обижают ли клиенты. В ответ она кивнула на цветы: мол, это подарок от довольных мужчин, я всегда работаю по совести, — поделился Гуревичюс. — И это похоже на правду. По крайней мере, Вика так увлеклась работой, что не заметила эсэмэс-сообщения от Дианы: „Менты“». Вика рассказала, что на родине работала директором ресторана, получая 600 евро в месяц. Сколько ей удается заработать в Вильнюсе, она не уточнила, но судя по ее отношению к клиентам, дефицита в них Вика не испытывает.

Большинство девушек работают индивидуально, но те, кто прежде не имел зарубежного опыта, пользуются услугами сутенеров. Недавно литовская полиция арестовала в Вильнюсе супругов Эдгараса и Ирину Садаускасов, «работавших» сутенерами троих белорусских проституток. В ходе следствия выяснилось, что своих работниц супруги искали через интернет, предлагая им возможность хорошо заработать. Для них Садаускасы снимали квартиры, объясняя владельцам, что девицы приехали на учебу. Выручку (80-100 евро в час, 60-70 евро — за полчаса) секс-работницы делили с сутенерами пополам. Одна из путан призналась полицейским, что, отправляясь в Литву, надеялась найти богатого жениха. И ей это удалось. Недавно она стала встречаться с мужчиной, не уточнив, правда, был ли он ее клиентом или не знает о роде ее занятий.

К слову, проституция в Литве запрещена, но проститутки несут не уголовную, а административную ответственность. С приезжими путанами у местной полиции нет никаких проблем. Иностранные секс-работницы, пойманные при исполнении, как правило, аккуратно платят штрафы и посещают судебные заседания. В противном случае литовские органы могут связаться с зарубежными коллегами, или, того хуже, заблокируют шенгенскую визу. Если девушка попадается в первый раз, то по местным законам ей выписывают половину минимального штрафа — 43 евро. В дальнейшем сумма увеличивается до 144-289 евро. По словам приезжих проституток, отличительным качеством литовской полиции является ее честность. «Ну у вас и полиция! Выписывают штрафы, денег не берут, на бесплатные услуги не зарятся, не обижают. Отличная полиция!» — отзывается о местных стражах порядка одна из девушек.

Возможно, уважительное отношение клиентов и деликатное обращение полиции — это не только особенности национального менталитета. Возрождение рынка сексуальных услуг в литовской столице пробуждает в горожанах ностальгические воспоминания о старых добрых временах. Как утверждают литовские историки, Вильнюс всегда считался веселым местом. Каких-то сто лет назад в здешнем Старом городе, в районах Ужупис и Антакальнис имелось множество притонов и публичных домов.

«Все началось еще в XV веке, когда местная знать приглашала в Литву иностранных, заметьте, девушек легкого поведения, — рассказывает краевед Даля Дашкевичюте. — Однако тогда в городе индустрия развлечений и соответствующих услуг еще не была развита, поэтому не было и большого спроса на проституток». Однако жизнь не стояла на месте и со временем термин «проституция» попал в законодательство Великого княжества Литовского. До легализации тогда дело не дошло, но ответственность за это занятие существенно смягчили. К слову, сами блудницы от наказаний вовсе освобождались, а женатых мужчин за прелюбодеяния уже не казнили, а штрафовали. И распутникам урок, и казне прибыль.

В XVII-XIX веках спрос на коммерческий секс неуклонно рос. Официантки на постоялых дворах, парикмахерши, швеи стали подрабатывать, предоставляя сексуальные услуги. В ту пору мужской половине Вильнюса был прекрасно известен Обезьяний сквер, куда вечерами стекались блудницы. После отмены крепостного права крестьянки, не найдя другой работы, часто становились проститутками. Царская администрация, полагая, что явление становится неуправляемым, решила легализовать проституцию, взяв индустрию под контроль. Секс-работницы должны были регистрироваться в полиции, и два раза в неделю (!) проходить медосмотр. Работать они могли, только предъявив справку о состоянии здоровья.

В 1867 году в Вильнюсе насчитывалось 13 легальных публичных домов, где трудились 165 куртизанок. К началу 20-го столетия число легально работавших проституток в городе выросло до 550. Таким способом подрабатывали даже артистки балета. По словам Дашкевичюте, притоны и публичные дома чаще всего содержали еврейки. При этом только женщины с безупречной репутацией, в возрасте 35-55 лет могли стать сводницами. «Известно, что сто лет назад в районе Антакальнис успешно работала тетя Рузя, — рассказывает краевед. — У нее был публичный дом с эксклюзивным обслуживанием. Клиентов обслуживала и сама тетя Рузя, и ее подруги, а в стоимость услуг входила выпивка и еда. Работать женщины начинали в полночь». Как теперь, так и в прошлом веке проститутками работали не только местные жительницы. Женщины приезжали в Вильнюс из других городов, губерний и даже из-за границы. Больше всего было евреек, полек, русских.

Приход советской власти, а потом и война начисто разрушили этот сектор экономики — только в 1940-м из города выслали в качестве «уголовных элементов» 449 проституток. В дальнейшем на протяжении многих лет этим ремеслом рисковали заниматься немногие. Сейчас проституция в Литве по прежнему находится под запретом — путан всего лишь штрафуют, а вот содержателей борделей могут и посадить. В стране сильны католические традиции — и несмотря на неоднократные предложения легализовать сексуальные услуги, законодатели непреклонны.

Впрочем, как говорится, вода камень точит. Количество секс-работниц, вовлеченных в этот бизнес, все время увеличивается, а услуги становятся все разнообразней и экзотичнее, говорит координатор проекта «Помощь жертвам проституции и торговли людьми» Кристина Мишинене. «Полиция обратилась к нам, когда собиралась проверить публичный дом, за которым давно велось наблюдение, — рассказала Мишинене. — Мы поехали вместе, чтобы оказать помощь женщинам, если потребуется. Выяснилось, что в этом борделе клиенты платили за то, чтобы понаблюдать, как женщины занимались сексом со специально обученными собаками». По ее словам, больше всего проституток сегодня работают в Вильнюсе и Клайпеде

Как и сто лет назад литовская проституция остается преимущественно иностранной. Год назад местная полиция разоблачила группу сутенеров, которые работали в Вильнюсе, Каунасе , Клайпеде и Шяуляе. Они устраивали на «работу» девушек из Литвы, Украины , Белоруссии и России . Через объявления на рекламных порталах иностранок приглашали на хорошо оплачиваемую (до 200-300 евро в день) работу. Их встречали в аэропорту и размещали в городских квартирах. Новоприбывших обеспечивали всем необходимым для работы и подыскивали им клиентов. Некоторые девушки обслуживали в день до 15 клиентов, получая на руки до 750 евро — половина от заработанного. Вторую половину забирали организаторы. Предприятием дистанционно руководила женщина, живущая за границей.

Очередной рейд в Вильнюсе закончился штрафами четырем украинкам и одной россиянке. Обстоятельства их задержания попали в местную прессу, которая использует любой удобный случай, чтобы продемонстрировать преимущества литовских мужчин перед украинскими. «Я люблю заниматься сексом с разными мужчинами, но не делать же это бесплатно, — откровенничает 27-летняя Карина из Днепропетровска . — Литовцы хорошие. В Украине клиенты обижают, бьют, забирают деньги. Украинцы много пьют, а литовцы не пьют». За услуги Карина берет с хороших литовцев 150 евро в час, из которых 40 ежедневно отдает за аренду квартиры.

Очевидно, что штрафы в размере минимального ежедневного заработка едва ли отвадят приезжих путан от их занятий. Тем более, что и сами заработки и условия труда в Литве намного лучше, чем на родине. Легализовать проституцию местные законодатели не торопятся, но и наказание ужесточать не планируют. Это означает, что хорошие литовские мужчины, которые приходят к проституткам с цветами, не останутся без внимания и ласки украинских, белорусских и российских работниц коммерческого секса.