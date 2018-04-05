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Ростовчан удивила наряженная елка в апреле
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Ростовчан удивила наряженная елка в апреле 

Деловое сообщество 1 час назад
Фото: Деловое сообщество
В парке Плевен в Ростове-на-Дону до сих пор стоит наряженная новогодняя елка. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. По их сообщению, она до сих пор светится в темноте, однако горожане опасаются, что дерево может в любой момент загореться: дело в том, что провод гирлянды частично оголился, очевидно, из-за погоды. По словам автора публикации, провод постоянно «коротит». Он призывает жителей не подходить к наряженному объекту близко. «Будьте внимательны и держите подальше детей от этой елки», — сообщил горожанин в социальных сетях.
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