Ростовчан удивила наряженная елка в апреле

В парке Плевен в Ростове-на-Дону до сих пор стоит наряженная новогодняя елка. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. По их сообщению, она до сих пор светится в темноте, однако горожане опасаются, что дерево может в любой момент загореться: дело в том, что провод гирлянды частично оголился, очевидно, из-за погоды. По словам автора публикации, провод постоянно «коротит». Он призывает жителей не подходить к наряженному объекту близко. «Будьте внимательны и держите подальше детей от этой елки», — сообщил горожанин в социальных сетях.