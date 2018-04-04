Миссия TESS откроет тысячи новых экзопланет

Уже 16 апреля NASA запустит новую миссию по поиску экзопланет TESS. Эта программа — следующий шаг в поиске планет за пределами Солнечной системы. TESS будет опираться на опыт миссии Kepler, но в отличие от нее сосредоточится на близких ярких звездах.

Результатом работы миссии станет открытие тысяч новых планет и создание беспрецедентной карты 85% видимого нам звездного неба. Настолько тщательно небо с точки зрения поиска экзопланет еще не изучалось. Подробнее о миссии — в свежем видео NASA, переведенном на русский язык каналом Alpha Centauri: