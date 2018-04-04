Глава Балашихи проверил ход реконструкции ВЗУ в Железнодорожном

Сергей Юров. Чистая вода придет в Железнодорожный уже в августе ‐ микрорайон перейдет на восточную систему водоснабжения. Об этом заявил глава Балашихи

Двадцать тысяч кубометров воды — ровно столько сегодня потребляет микрорайон Железнодорожный. Основную нагрузку здесь на себя берет водозаборный узел № 7. Сегодня на объекте проводят реконструкцию, дополнительно строят два резервуара для хранения чистой воды. Все это — часть перехода на восточную систему водоснабжения.

Планомерно на протяжении последних лет по поручению губернатора Министерство

занималось этим вопросом. Вы знаете, что на территорию нашего города пришла так называемая восточная водопроводная система «Чистая вода», установлено дополнительное оборудование на пути следования этой воды в наш город, и на сегодняшний день мы, по сути, завершаем эту работу

— Сергей Юров, глава Балашихи.

На ВЗУ № 7 работы завершат раньше срока: вместо августа — июнь. Водозаборный узел № 7 обеспечивает водой более половины жителей микрорайонов Железнодорожный и Саввино. В ходе реконструкции мощности узла увеличатся на 8 тысяч кубометров, всего станет 13 тысяч. Общий объем воды рассчитан с учетом увеличения количества потребителей.

Также глава проверил ход реконструкции водозаборного узла № 5, который обеспечивает водой центральную часть микрорайона Железнодорожный — это улицы Пионерская, Калинина, Юбилейная и Новая.

Этот резервуар станет третьим на водозаборном узле № 5 Железнодорожного, он рассчитан на тысячу кубических метров. Этого объема хватит, чтобы значительно улучшить качество воды в близлежащих домах. Работы обещают завершить в августе.

Дополнительные мощности позволят отказаться от станции обезжелезивания. В пиковые часы разбора к чистой воде уже не будут подмешивать воду из местных скважин.

Для того чтобы обеспечить равномерную подачу в город, к примеру, вечером или утром, когда идут максимальные часы разбора, тогда у нас фактически эти резервуары сглаживают эти нагрузки. Мы накопили эту воду и равномерно ее расходуем, не взирая на пиковое потребление. С надлежащим качеством по напору, по давлению люди получают воду

Помимо реконструкции водозаборных узлов в городе почистят трубы. Чистая вода, выходящая с ВЗУ не должна загрязняться

из-за старого налета. Перед Водоканалом поставлена задача провести массированную промывку всех участков сети до августа.