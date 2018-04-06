Bitmain Antminer E3: представлен первый в мире Ethereum-адаптер

Один из мировых лидеров по разработке майнингового оборудования компания Bitmain официально представила первый в мире ASIC-адаптер с названием Antminer E3, нацеленный на добычу криптовалюты Ethereum. Слухи о том, что Bitmain ведет разработку интегральных схем этого рода ходили еще с февраля. Позднее слухи подтвердились и даже было назначено время анонса: второй квартал 2018, но вряд ли кто ожидал, что адаптер будет анонсирован в самом начале квартала, тем не менее, так и произошло. Называется девайс Bitmain Antminer E3.

Bitmain Antminer E3 — устройство весьма интересное. Во-первых, купить его можно будет за $800, что приблизительно сопоставимо с видеокартой Radeon RX 580 (столько карта стоила в январе 2018 года). Потребление электроэнергии составляет 800 Вт, но самое приятное во всех этих цифрах — производительность, которая равна 180 MH/s. Напомним, что одна видеокарта RX 580 обеспечивает производительность 30 MH/S при расходе энергии 200 Вт. В настоящее время на Bitmain Antminer E3 можно оформить предварительный заказ, а датой отгрузки назначен срок 16-31 июля.

В описании к Antminer E3 Bitmain обнадеживает заказчиков, утверждая, что 180 MH/S — минимальный хэш, и что к моменту релиза производительность Antminer E3 еще возрастет. На старте продаж в одни руки планируют отпускать не более пяти адаптеров. Устройства будут рассылаться по мере готовности, но Bitmain обещает уложиться в указанный интервал независимо от объема заказов, который наверняка будет велик.