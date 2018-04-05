Пышногрудая ведущая Первого канала Яна Кошкина представила свою дебютную песню

Яна Кошкина уже демонстрировала стране свои музыкальные таланты во время шоу «Голос», в котором она стала неожиданной гостьей.

Теперь же телеведущая всерьез решила заняться сольной музыкальной карьерой. Яна выпустила свой дебютный сингл «На красный свет». В песне Кошкина делится со зрителями своими своими личными переживаниями. На днях она поссорилась и рассталась с бойфрендом. И вместо того, чтобы писать ему сообщения, решила найти отдушину в творчестве.

— прокомментировала Яна.

Слушай дебютную композицию Яны прямо сейчас. Как тебе?

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Фото:Instagram