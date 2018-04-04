Четверо приятелей украли 30 тонн дизеля в Домодедовском районе

30 тонн дизеля за раз украли четверо приятелей у одной из нефтяных компаний. За топливом не доглядел сторож, которого налетчики смогли легко обезвредить.

Четыре приятеля решили заработать легких денег. Подошли они к этому вопросу с максимальной изобретательностью. Они не стали грабить ювелирные магазины, банки или супермаркеты. Друзья решили украсть топливо. И судя по тому, сколько солярки им удалось стащить, на дело ребята ехали на КАМАЗе. Надо сказать, что такой поход оказался весьма удачным — всего за один заход приятели похитили 30 тонн дизельного топлива. Перед этим приятели ночью незаконно проникли на территорию нефтяной компании, где, угрожая оружием сторожу, увезли с собой несколько контейнеров с дизелем.

В результате следственных мероприятий обнаружены и изъяты мобильные телефоны, а также травматический револьвер со стертыми номерами, предположительно использовавшиеся в результате совершения преступления

Всем четверым задержанным пришлось задавать стандартные вопросы на камеру, однако разговорить людей было непросто. Скорее всего, приятели заранее договорились: если поймают — я не при чем, за что взяли не знаю.

Судя по ответам задержанных — первый ни в чем не участвовал, второй тоже, третий и четвертый аналогично. Тем не менее, перед спецоперацией по захвату оперативники проработали каждого подозреваемого и риск ошибки был сведен к минимуму. Кстати, сама операция проходила одновременно в разных локациях. Одного задерживали дома, второго на даче, остальных — на дороге.

Топливо удалось вернуть законным владельцам. Если бы дело похитителей дизеля прошло более удачно, на украденном горючем они бы смогли заработать примерно полтора миллиона рублей. Топливо в нашей стране дорожает, но если продавать его чуть дешевле на черном рынке, спрос, особенно у таксистов, будет высоким.