На каком языке на самом деле «гутарили» донские казаки

Донские казаки — наиболее многочисленная группа среди представителей данной этносоциальной культуры. Казаки, живущие по берегам реки Дон , делятся на низовых и верховых.

Как писал еще в начале прошлого века историк Евграф Савельев, низовые казаки называют верховых чигою. Народность чиги упоминали в своих летописях еще римские и греческие ученые. В свою очередь, верховые казаки обзывают низовых» тумою. Тума — это черкесское слово, обозначающее «метис» или «приблудный». Дело в том, что в жилах низовцев действительно немало крови черкесов, татар, турок, греков и даже калмыков. Получается, что в лексиконе казаков до сих много слов совсем не русского происхождения. Так на каком же языке изначально говорили казаки?

Скифский язык

С VIII века до н. э. до X века н. э. на юге современной России (нынешняя Украина Казахстан ) были очень распространены скифо-сарматские языки, поэтому представители первых казачьих племен говорили на скифском языке. Даже священные книги, относящиеся к периоду раннего христианства, были написаны с помощью антикума — специального скифского алфавита.

В Х веке на территории Азовской Руси — провинции Киевской Руси — появился один из древнейших городов Тмутаракань. Племена, оказавшиеся на территории Тмутараканского княжества, перешли на древнеславянский язык. А священные книги были переписаны на церковнославянский с помощью кириллицы.

Татарский язык

В период нашествия татаро-монгольской Орды казаки находились в составе ордынского войска. Им приходилось общаться не только между собой, но и с другими воинами, а потому они активно учили и использовали в речи татарские слова. До XIX века донские казаки свободно изъяснялись как на русском, так и на татарском. Советский ученый А. М. Листопадов говорил, что на Руси казачья речь была настолько насыщена тюркскими корнями, что ее даже считали славянско-татарской.

Гутор

Сегодня письменная казачья речь мало чем отличается от русской, а вот устная, скорее, напоминает смесь различных языков, которая и превратилась в казачий гутор. Донской гутор наиболее близок к белорусскому языку, так как многие слова и там, и там идентичны по своему звучанию. Например, белорус и казак зиму назовут одинаково — «зяма».

Не прижилось в казачьей речи и русское полногласие. Например, казаки говорят не «молод», а «млад», не «дерево», а «древо». На это тоже впервые обратил внимание упомянутый выше Листопадов. Он же указывал и на то, что в речи казаков имена существительные среднего ро­да часто превращаются в слова женского рода. Например, «лета теплая» или «чада милая».

Несмотря на множество исследований, казачья речь и ее диалекты пока мало изучены.