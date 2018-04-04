В Правительстве РФ планируют запустить частные электрички

Правительство РФ направило в Госдуму 100-страничный проект закона, который вводит новую модель организации обслуживания пассажиров железнодорожным транспортом. По сути, документ направлен на разрушение монополии РЖД как в дальнем, так и в пригородном сообщении.

Авторы законопроекта (pdf) подчеркивают, что существующая на данный момент система регулирования железнодорожных перевозок с РЖД в роли главного монополиста, продемонстрировала свою экономическую и правовую неэффективность. Предлагается новая схема, по которой государство будет заключать контракт с компанией-перевозчиком, компенсируя последней потери в доходах от регулируемой деятельности.

Соответствующий договор будет заключаться лишь с прошедшими конкурс перевозчиками и на срок не менее 15 лет. Российские власти планируют реализовать западную модель перевозок, которая осуществляется по формуле «конкуренция за маршрут» и предполагает появление локальных компаний с правом осуществлять пассажирские перевозки.

На данный момент рынок работает по формуле «конкуренция на маршруте» (несколько перевозчиков трудятся параллельно с РЖД), такое дублирование приводит, как считают авторы законопроекта, к неоправданно высоким расходам государства. Таким образом, Кабмин рассчитывает положить начало развитию частных железнодорожных компаний и «гармонизировать систему тарификации» в стране.

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