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Россия становится носителем идеи здорового консерватизма, заявила Симоньян
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Россия становится носителем идеи здорового консерватизма, заявила Симоньян 

РИА Новости 45 минут назад
НОВОСИБИРСК, 4 апр — РИА Новости. Для всего мира Россия становится олицетворением идеи здорового консерватизма и семейных ценностей, считает главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.
В то же время страна удерживается от дрейфа в сторону ультраконсерватизма. Это, в частности, проявляется в разумном отношении к миграции, отметила она.
"Об этом нужно рассказывать больше, потому что нам есть о чем рассказывать. В кои-то веки впервые со времен распада Советского Союза нам есть что миру предъявить, и мы должны это делать", — сказала Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».
Главред, однако, полагает, что России не хватает «мягкой силы» и инструментов культурного влияния. На необходимость их развития, в частности, указывает рост популярности телеканала RT.
"Нам буквально вчера пришли цифры рейтинга международной компании, у нас за это время аудитория выросла на треть. И это очень показательная история, — подчеркнула журналистка.
Симоньян напомнила о людях, которые во времена СССР «идеологически были близки Советскому Союзу и коммунистические идеи распространяли в своих странах, потому что они в нее верили».
"Этой идеи больше нет, и на много лет мы стали как все. Вот сейчас мы перестали быть как все. Мы уже несколько лет для просвещенного западного общества являемся носителями идеи здорового консерватизма и здоровых семейных ценностей", — заключила главный редактор.
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