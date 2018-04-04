В Казанском аэропорту рассыпали белый порошок 

В Международном аэропорту «Казань» прошли масштабные учения по ликвидации на борту самолета очага инфекционного заболевания с подозрением на сибирскую язву. Отрабатывали возможное ЧП специалисты биологической защиты Роспортебнадзора совместно с представителями МЧС, ФСБ, медиками и сотрудниками самого аэропорта. Фотограф Владимир Васильев увидел, как будут действовать спецслужбы в случае биологической атаки. По легенде учений в Казань, на Чемпионат мира по футболу прибывает самолет из Австралии. Командир воздушного судна сообщает диспетчерам, что в салоне кто-то рассыпал белый порошок, который при движении воздуха поднимается вверх. Пассажиры, надышавшись неизвестным веществом начинают чикать и кашлять. Дальнейшее напоминало кадры из фильма-катастрофы с полным набором костюмов и декораций. Для начала борт блокировали тягачом, вероятно на случай, если судно захватят и попытаются угнать. Первыми в опасный лайнер проникли люди в противогазах и герметичных костюмах с надписью «осторожно биологическая опасность». Следом зашла еще одна группа, но уже в противогазах другого типа и желтых скафандрах. Они собрали неизвестное вещество и отправили в Центр гигиены и эпидемиологии на анализ. Обследование занимает 8 часов, рассказали представители Роспотребнадзора. У входа дежурила в костюмах химзащиты еще одна группа, похожая на персонажей игры S. T. A. L. K. E. R., которая опрыскивали обеззараживающей жидкостью всех выходящих из подозрительного борта. Незащищенной оказалась разве что полицейская овчарка, но тут уж ничего не поделаешь. Само появление людей в таком одеянии в гражданском аэропорту запросто могло спровоцировать панику и пассажиров, но для посетителей учения прошли незаметно, действие проходило на отдаленном перроне. Как сообщили представители аэропорта, учений прошли успешно. Спецслужбы локализовали и ликвидировали очаг инфекции на борту воздушного судна, а медики развернули мобильный госпиталь и провели все необходимые манипуляции с условными больными и людьми, контактировавшими с ними. Любимый город может спать спокойно. — Противоэпидемические мероприятия проводились в режиме реального времени с хронометражем действий сотрудников всех служб, — рассказали представители аэропорта. Кстати, в прошлом году, перед Кубком конфедераций в аэропорту Казани уже проходили подобные учения. Тогда по сценарию тренировки к нам прилетел футболист из Камеруна, страдающий неизвестным заболеванием. Антон Райхштат. ФОТОРЕПОРТАЖ