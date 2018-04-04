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Лучшее за день. 4 апреля
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Лучшее за день. 4 апреля 

Индикатор 52 минуты назад
Фото: Индикатор
Что Стивен Хокинг предлагал Китаю в своей последней статье, как викингам удавалось совершать дальние морские путешествия, почему с латинской g так сложно справиться и почему петергофские фонтаны желтеют? Новый ночной дайджест лучших материалов Indicator.Ru за день готов и ждет ваших глаз.
Опубликована последняя написанная Стивеном Хокингом статья. В ней он советовал Китаю построить Великий коллайдер.
Ученые до сих пор сомневаются, могли ли викинги с их несовершенными навыками в навигации добраться до Северной Америки раньше Колумба? Компьютерное моделирование подтвердило: да, могли.
Почему создатель прадедушки «Новичка» преуспевал в Третьем Рейхе, читайте в рубрике «Как получить Нобелевку» о Рихарде Куне.
Птицы могут ощущать магнитное поле, но богатые железом клетки в клюве оказались вовсе ни при чем.
Как оказалось, не всякий человек может полностью и до конца справиться с латинской буквой g.
Петергофские фонтаны зарастают желтым налетом. Но ученые спешат на помощь!
Лучшие научные публикации сайта препринтов arXiv.Org по астрономии специально для читателей Indicator.Ru собрал и прокомментировал доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник ГАИШ МГУ Сергей Попов.
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