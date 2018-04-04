Коронные позы, гламурные наряды и улыбка: робот София заполонила глянцевые обложки

Похоже, будущее, действительно, уже наступило. Впервые в истории человекоподобный робот в виде женщины украсил обложки сразу двух глянцевых изданий. София, разработанная в 2015 году гонконгской компанией Hanson Robotics, появилась на главных страницах ELLE Cosmopolitan India. На обложке последнего издания робот одета в платье индийского дизайнера Тании Хануджи. Кроме того, она полностью копирует позу, на которой появляются девушки в Cosmo: одна рука на талии, другая опущена. София смотрит в камеру и улыбается.

Внутри Cosmopolitan получилась не менее яркая фотосессия. Вот некоторые кадры оттуда, которыми София поделилась в своем Instagram.

По словам главного редактора индийского глянца, она не могла и предположить, что на обложке когда-нибудь появится робот. Но тем не менее, Софию поставили туда, потому что она «умная, смешная и пришла на собеседование в коробке. А также у нее нет планов на „мировое господство“.

А как ты относишься к роботам в нашей реальности? Нравятся они тебе?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram, Global Look Press