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Откровения самой высокооплачиваемой жрицы любви США
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Откровения самой высокооплачиваемой жрицы любви США 

Bigpicture.ru 55 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Элис Литтл — самая высокооплачиваемая из легально работающих проституток США: за два года она заработала миллион долларов. Элис работает в борделе Moonlite Bunny Ranch в штате Невада, где законом разрешена проституция. Она называет свою работу «осуждаемой, унизительной, трудной», но, по ее мнению, это лучшее, что она делала в жизни.
Источник: Style Caster
Публикация от Alice Little (@thealicelittle)
18 Мар 2018 в 3:54 PDT  Элис родилась в Дублине и переехала в Америку в возрасте пяти лет. Девушка утверждает, что выбрала свою работу из-за хорошей зарплаты, и считает, что секс — это не просто половой акт.
Публикация от Alice Little (@thealicelittle)
19 Мар 2018 в 9:56 PDT  «То, что я продаю на самом деле, — это близость. Интимность — ключевой элемент здоровья и хорошего самочувствия. Она влияет на физическое, душевное и эмоциональное состояние человека. Это можно сравнить с тем, когда вы гладите кота и у вас понижается давление».
Публикация от Alice Little (@thealicelittle)
18 Мар 2018 в 1:20 PDT  20-летняя Элис рассказала, что ежегодно тратит 2500 долларов на презервативы и лубриканты, часами сидит в маникюрном салоне и ежедневно занимается в тренажерном зале. Самая высокооплачиваемая проститутка США уверена, что для ее работы нужно многое уметь.
«Я психолог, специалист в отношениях и эксперт в сексе. Три в одном».
В свободное время девушка занимается самообразованием в области психологии и социологии.
Публикация от Alice Little (@thealicelittle)
16 Мар 2018 в 6:46 PDT  Элис говорит, что ей хорошо платят, и она сама может устанавливать тарифы. Каждый день она встает в семь утра, проводит час в тренажерном зале и наносит «боевую раскраску». У каждой девушки есть собственный номер в борделе. Огромное внимание уделяется безопасности девушек: в каждом номере есть тревожная кнопка, а в борделе дежурит охрана.
Публикация от Alice Little (@thealicelittle)
16 Мар 2018 в 12:31 PDT  Вместе с Элис работают совершенно разные женщины: от бывших военнослужащих до докторов наук.
«Представьте, что вы стоите плечом к плечу с 20 прекрасными женщинами, борющимися за внимание одного мужчины. Волнительно? А теперь представьте, что так происходит по 12-14 часов в день, пять дней в неделю. В двух словах, это моя работа».
Публикация от Alice Little (@thealicelittle)
13 Мар 2018 в 2:47 PDT  «После того как гость выберет даму, она устраивает ему экскурсию по борделю. Затем они идут в комнату девушки, где устраивают переговоры: обсуждают, что они хотят попробовать, что им интересно. Когда все формальности улажены, мы идем в офис и все оформляем».
Публикация от Alice Little (@thealicelittle)
9 Мар 2018 в 7:32 PST  Каждую неделю девушек осматривает врач на предмет болезней, передающихся половым путем. И так как работа легальна, нужно периодически продлевать лицензию.
Публикация от Alice Little (@thealicelittle)
6 Фев 2018 в 7:57 PST  Элис довольна своей работой, а ее семья одобряет ее выбор. Но девушка хочет, чтобы проституцию легализовали и в ее родной стране — Ирландии.
Публикация от Alice Little (@thealicelittle)
26 Фев 2018 в 4:40 PST  «Проституция у нас была с начала времен, это древнейшая профессия, и она никуда не денется. Если мы ее узаконим, так будет лучше для всех».
Публикация от Alice Little (@thealicelittle)
10 Фев 2018 в 12:21 PST
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