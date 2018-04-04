Трудовые патенты выгодны мигрантам и работодателям

В этом году Многофункциональному миграционному центру в Сахарове исполнилось три года. Об основных достижениях его работы мы поговорили с генеральным директором Николаем Федосеевым

— Расскажите, пожалуйста, об основных результатах работы центра за 2017 год. Сколько человек обратились в Центр за получением патента для работы в Москве ? Граждане каких государств чаше всего обращаются в ММЦ?

— Главный результат работы Центра за прошедший год — растущее стремление иностранных граждан из безвизовых стран, которые приезжают в Москву на заработки, работать в столице легально, по патенту. Судите сами.

Прежде всего, неуклонно растет число мигрантов, которые получают патент на работу. За прошлый год Многофункциональным миграционным центром Москвы выдано более 453 тысяч трудовых патентов — это на 12 процентов выше показателей 2016 года. Возросла и доля тех, кто повторно обращается в ММЦ для того, чтобы продлить патент. Если в 2016 году таких мигрантов было 40%, то в прошедшем году — уже 53 процента. Это очень вдохновляющие показатели, говорящие о том, что мигранты готовы работать в Москве законно, по правилам.

Что же касается странового характера миграционного потока в Москву, то больше всего патентов за 2017 год нами выдано выходцам из Узбекистана (47 процентов) и Таджикистана (34 процента). Доля мигрантов из Украины около 10 процентов, Молдовы — 6 процентов, Азербайджана — 3 процента.

— В январе Многофункциональному миграционному центру в Сахарово исполнилось три года. Назовите три главных задачи, которые удалось решить центру.

— Напомню, что именно в 2015 году в стране стартовала реформа в сфере трудовой миграции, которая позволила регионам, в том числе Москве, перейти от неэффективной административной модели регулирования к экономической, которая стала очень результативной. За три года Москва успешно реализовала предоставленные федеральным центром полномочия.

Один из самых важных результатов — новая патентная система для трудовых мигрантов оставила без работы многочисленные посреднические фирмы, деятельность которых носила нелегальный характер. Мигрант идет не к ним, а в ММЦ, лично, без посредников, отвечает за себя: сам получил патент в нашем центре, сам продлевает его действие, сам совершает ежемесячные платежи. Если патент получен другим путем — это 100-процентная фальшивка.

Второй важный итог. ММЦ стал единственной для иностранных граждан точкой входа на московский рынок труда. Это большой и очень современный комплекс, созданный для быстрого и комфортного обслуживания мигрантов, выдачи им трудовых патентов. Он постоянно модернизируется в рамках проводимой Правительством Москвы работы по информатизации и переводу в электронный вид максимального количества оказываемых услуг. Например, недавно на сайте ММЦ был запущен личный кабинет мигранта, который позволяет иностранному гражданину без визита в центр, в режиме онлайн сформировать и оплатить квитанцию за патент, а также скорректировать свои личные данные, если они изменились.

И, наконец, нынешний предельно простой и понятный порядок приобретения патентов выгоден всем. Он стимулирует рост сознательности трудовых мигрантов, побуждает их к легализации. Он выгоден работодателям: стоимость патента зачитывается при удержании у мигрантов авансового платежа по НДФЛ; если к работодателю пришел наниматься мигрант с патентом, то он, как минимум, здоров и владеет русским языком. Выгодна такая система и москвичам — благодаря механизму всестороннего тестирования и проверок, реализованному в ММЦ, они могут быть уверены, что работающий в Москве иностранец не нелегал, не преступник, не наркоман, не страдает опасными заболеваниями. Отдельно стоит сказать, что создание Миграционного центра за пределами МКАД, помогло закрыть другие точки обслуживания мигрантов, на деятельность которых москвичи неоднократно жаловались.

Выгоден он и столичному бюджету.

— Как действовать трудовому мигранту, прибывшему в город, который хочет узаконить свои трудовые отношения с Москвой? Из каких источников он может получить информацию о порядке действий?

— С самого начала работы Многофункционального миграционного центра мы уделяем большое внимание информированию наших клиентов о правильном порядке оформления трудового патента, тому, почему в Москве нужно работать легально и каковы последствия незаконной трудовой деятельности. Это информирование мы начинаем заранее, когда потенциальный трудовой мигрант еще не приехал в Москву, а лишь раздумывает об этой возможности у себя дома.

Для этого мы используем широкий набор инструментов: распространение информации на сайтах, в газетах и журналах стран, откуда к нам чаще всего приезжают на работу иностранцы, а также в самолетах или поездах, где они уже подробно знакомятся с ММЦ и его услугами из нашего бесплатного буклета на своем языке.

Кроме этого, мы очень активно развиваемся в онлайне. Например, на сайте ММЦ (mc.mos.ru) сегодня можно найти всю возможную информацию, которая может интересовать мигранта, от стоимости услуг Центра до содействия в поиске работы.

Полтора года назад у Центра появились официальные аккаунты в соцсетях — в «Одноклассниках», «ВКонтакте», на Facebook. Подписавшись на них, иностранные граждане оказываются в курсе самых последних новостей о деятельности Центра, могут задать вопрос, оперативно получить ответ. Также на наших страницах публикуется важная для иностранных граждан разъяснительная информация, многочисленные полезные советы. А еще у нас есть свой канал на YouTube.

— Какие еще направления информирования граждан развивает Многофункциональный миграционный центр?

— Работа по информированию иностранных граждан идет непрерывно, и мы не намерены останавливаться на достигнутом. Все время придумываем новые формы и способы. Например, для иностранных граждан, которые только собираются ехать в Москву, мы сняли фильм, который так и называется — «В Москву на заработки». Он на узбекском, таджикском, азербайджанском и молдавском языках и знакомит потенциальных трудовых мигрантов с правилами оформления рабочего патента в Москве, заранее предостерегает от возможных негативных последствий.

Думаю, в значительном увеличении числа выданных патентов в прошлом году есть очень весомая заслуга повсеместной и разнообразной разъяснительной работы, которую мы вели упорно, постоянно и по различным каналам. Много у нас планов, связанных с информированием, с новыми услугами ММЦ и на текущий год. Если вы только собираетесь в Москву или уже приехали в город на работу из-за границы, обязательно заходите на наш сайт или страницы в соцсетях — узнаете много интересного, полезного, нужного.