Мегаполису требуется особая защита от нелегалов

Сотрудники правоохранительных органов по всей стране ежегодно выявляют тысячи преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. И инициатива депутатов Мосгордумы , по словам начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольги Кирилловой, поможет усовершенствовать законодательство.

По статистике ГУ МВД России , за прошлый год в страну въехали более 17 миллионов иностранцев. По сравнению с 2016 годом эта цифра снизилась на 450 тысяч человек.

— Несколько лет назад мы говорили о патентной системе, о том, насколько это прогрессивный, передовой вариант трудоустройства граждан из ближнего зарубежья, — отметила Ольга Кириллова . — И Москва была здесь в передовиках, создав современный Многофункциональный миграционный центр.

По мнению Кирилловой, создание специального миграционного центра, выдающего патенты, — это оптимальный вариант решения проблемы. Однако мошенники быстро отреагировали — появился «черный» рынок, на котором иностранцы могут получить необходимые для работы в Москве документы за более низкую цену.

— Это мировая проблема. Где мигранты — там теневой рынок, там использование рабского труда, — подчеркнула Кириллова.

В Москве, по официальным данным, постоянно присутствует 1,5–2 миллиона иностранных граждан. За прошлый год сотрудники правоохранительных органов провели порядка 180 тысяч проверок. В целом же по стране выявлено 1200 преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, без малого 800 из них раскрыты.

— Организация незаконного канала миграции — путь, по которому к нам могут попасть люди с террористическими наклонностями. Мегаполис требует особой защиты. Поэтому Москва выступает с инициативой по изменению федерального законодательства, — сказала Кириллова.

Одно из приоритетных направлений работы МВД России в вопросе нелегальной миграции в ближайшие годы станет создание благоприятных, комфортных условий для иностранных граждан, которые готовы реализовать себя на территории РФ.

— Речь идет в первую очередь о молодежи. Нужно пересмотреть подходы к предоставлению российского гражданства, возможно, упростить процедуры, которые на сегодняшний день достаточно сложные — порядка восьми лет занимает общий порядок получения гражданства, — пояснила Кириллова.

Зачастую мигранты нарушают законодательство, не имея злого умысла, — они просто не знают, как правильно действовать, куда обращаться.

Такая ситуация создает широкое поле для деятельности мошенников.

— Мы очень часто сталкиваемся, особенно в Москве, с сотнями организаций, которые под разной вывеской предлагают получить поддельные документы. Если прочитать объявления, то кажется, что это чуть ли ни государственные организации, — заявила Кириллова. — На деле создатели подобных сайтов — правонарушители, на которых в том числе направлены инициированные столичными парламентариями поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации.