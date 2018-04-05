Гендиректор аэропорта Симферополь: большой аэропорт в Крыму должен быть один

После воссоединения Крыма Россией в международном аэропорту Симферополь произошел резкий рост пассажиропотока. Если в украинский период в 2013 году воздушные ворота полуострова обслужили 1,2 млн пассажиров, то в 2014 году этот показатель увеличился в два раза — до 2,8 млн пассажиров, а с 2015 года аэропорт обслуживает более 5 млн пассажиров в год. В связи с возросшим пассажиропотоком в аэропорту Симферополь наблюдалась острая нехватка площадей для комфортного обслуживания пассажиров. В 2015 году провели реконструкцию — расширение действующих терминалов. Однако и этого оказалось недостаточно, поэтому было принято решение о строительстве в Симферополе нового аэровокзального комплекса. Он был возведен за два года, общий объем инвестиций составил 32 млрд рублей.

Генеральный директор международного аэропорта Симферополь Евгений Плаксин в интервью ТАСС рассказал о том, как в условиях санкций на Крымском полуострове с нуля построили новый аэровокзальный комплекс, когда он откроется для пассажиров и сможет ли принимать международные рейсы.

— Сейчас главный вопрос, который интересует жителей и гостей Крыма, — когда новый терминал примет первых пассажиров? Уже назначена дата его открытия?

— Конкретную дату пока не называем, ориентируемся на вторую половину апреля… Мы сейчас тестируем терминал, оборудование, проводим тестовые рейсы — как работают стойки регистрации, системы информации. Когда поймем, что все хорошо и все хорошо работает, будем готовы принять первых пассажиров.

— Каким получился новый терминал, каким он встретит своих гостей? Расскажите о нем.

— Мы в рекордные сроки построили совершенно уникальный для России проект. На возведение здания площадью 78 тыс. кв. метров потребовалось 22 месяца. При этом проект терминала достаточно сложный: здание не имеет постоянной высоты, она колеблется от 25 до 30 метров в разных точках, за счет этого получается эффект набегающей волны, которую уже именуют «крымская волна». Но это все снаружи. Нам важно было построить аэропорт, чтобы он был не только красивым, но и удобным для пассажиров, поэтому мы очень много внимания уделили внутренней логистике и деталям. Удобство и комфорт у нас стояли в приоритете. Надеюсь, что у нас получилось.

В терминале очень много зелени. Наверно, это будет один из самых зеленых терминалов в мире. Фишка терминала — это наличие зеленой стены, которая является самой большой стеной в Европе в закрытых помещениях. 15 метров высота и ширина 110 метров — эта композиция искусственных и живых растений, которые так подобраны друг к другу, что создается полное ощущение единства.

— Какие современные технологии будут использованы в новом терминале, насколько он будет инновационным?

— В терминале предусмотрено очень много технологий, которые в принципе никогда не использовались на полуострове и применяются даже не во всех уголках России.

Начнем со здания. В нем внедрена автоматизированная система управления зданием, или, как принято называть ее в мире, — BMS (Building Management System). Она полностью позволяет контролировать всю инженерную составляющую нового аэровокзального комплекса — свет, климат, воздухообмен, работу лифтов и эскалаторов. С рабочего места диспетчера можно выключить любую лампочку в терминале, можно настроить систему кондиционирования, вентиляции.

Сейчас век автоматизации, поэтому в нашем терминале много систем, с которыми пассажир самостоятельно будет вступать в диалог. То есть он сможет самостоятельно регистрироваться на рейс, самостоятельно сдавать багаж, самостоятельно выходить на посадку, чего не было в действующем терминале [аэропорта Симферополь].

Мы на 100% готовы к работе с электронными посадочными талонами. Как только законодательство позволит, мы внедрим эту технологию. Также в аэропорту появится полностью автоматизированная система звукового информирования пассажиров, которая объединена с системой визуального информирования. В новом терминале будет около 170 панелей, где пассажиры смогут узнать расписание, правила перевозки багажа и прохождения контроля. Кресла в залах ожидания будут оборудованы розетками. И, конечно, бесплатный Wi-Fi.

В терминале создана безбарьерная среда для маломобильного населения — у нас 28 лифтов, 18 эскалаторов.

Абсолютно новая вещь для Крыма — это телескопические трапы. Их просто не было в старом терминале, здесь они никогда не эксплуатировались. Телескопические трапы выполнены в самом современном дизайне — space ship, там очень много подсветки. То есть создан определенный «портал», который настраивает на приятный полет.

Что касается ближайшего будущего, то мы также планируем внедрение полностью автоматических выходов на посадку, без персонала. При проектировании нового аэровокзального комплекса такая возможность была учтена с самого начала.

— Как санкции отразились на строительстве терминала?

— Санкции, как бы это странно ни звучало, были положительными. Ввиду определенных ограничений нам пришлось креативить. Как оказалось, это было очень нужным трудом и для нас, и для государства в целом. Наш проект в большинстве своем получился российского производства. Что-то пришлось делать с нуля. Самый яркий пример — багажная система, ее изготовили в Подмосковье . До этого более 30 лет, со времен СССР, никто в России не выпускал багажные системы. И сегодня эту систему можно спокойно тиражировать в других аэропортах России, более того, мы теперь не привязаны к западным производителям по поддержке и обслуживанию данной системы. Она построена по самым жестким требованиям к авиационной безопасности, то есть мы гарантируем на 100% качественный досмотр багажа пассажира.

— Потери багажа будут исключены?

— Симферополь никогда не славился потерями багажа. У нас один из самых низких процентов [потерь] в отрасли. Сейчас они не то чтобы исключены, но они будут очень сильно минимизированы, потому что система все контролирует, на ней можно отследить прохождение багажа в режиме реального времени.

— Кто будет обслуживать новый терминал с таким инновационным оборудованием? Увеличится ли число сотрудников аэропорта? Много ли пришлось привлекать людей с материка, с учетом того что были применены уникальные технологии?

— Увеличение числа персонала, безусловно, будет. В основном создание новых рабочих мест будет связано с эксплуатацией здания аэровокзального комплекса. Площадь нового терминала почти в 4 раза больше действующего, его надо обслуживать. Служба эксплуатации у нас вообще переформатирована и создана фактически заново уже с учетом нового аэропортового комплекса.

Конечно, у нас много специалистов с материковой части России, из других аэропортов, не будем скрывать. Мы и международный опыт здесь много применяли, проводили определенное наставничество, тренинги, обучение. Очень много мы вкладываем в персонал, в его развитие.

— Дорого ли будет обслуживать новый терминал?

— Установленная в терминале высокая инженерия позволяет минимизировать расходы, поэтому в удельной стоимости затраты на содержание нового терминала на один квадратный метр будут ниже, чем в действующем.

— Что будет с действующим терминалом?

— Сейчас идет разработка нескольких концептов. В программу развития транспортного комплекса Крыма внесен проект по созданию на базе действующего терминального комплекса республиканского автовокзала. Коллеги занимаются этим вопросом, они сейчас просчитывают потоки, финансовую целесообразность развития этого проекта.

Также разрабатывается концепция использования существующего терминала для коммерческих целей — например, торговых центров. Спрос на это есть, заинтересованные лица присутствуют. Хочется, чтобы вся эта инфраструктура сохранилась и работала. Я думаю, что действующий терминал будет востребован в другом профиле.

— После открытия нового терминала все рейсы одномоментно перейдут туда?

— Да. Это как переехать из квартиры в квартиру: за ночь надо будет собрать наш дружный коллектив, все технологии, все оборудование и переместить. Но мы очень серьезно готовимся к этому переезду, я уверен, что все получится.

— С какими сложностями смогут столкнуться пассажиры после перевода всех рейсов в новый терминал?

— Здесь я прогнозирую одну большую сложность, которую можно назвать одним словом — привычка. Несмотря на большую информационную кампанию, может быть, какой-то человек по привычке все равно приедет в старый терминал. Мы это предусмотрели — будет работать мобильный транспорт для подстраховки пассажира. Это основной такой фактор риска, но я не думаю, что он будет долго.

Что касается нового терминала, то для пассажира само местонахождение и перемещение по нему, я уверен, будет проще и удобнее, чем в действующем. В терминале разработана прекрасная система навигации, она выполнена настолько интуитивно внятно и понятно, что не надо быть большим специалистом, чтобы все это осознать.

— В вашем весенне-летнем расписании этого года побит рекорд по числу направлений — их будет 67. Благодаря чему это произошло? Насколько повлиял предстоящий ввод нового терминала?

— Здесь ряд факторов. Прежде всего это маркетинговая работа по привлечению новых перевозчиков. Кроме того, по-прежнему привлекательным остается сам Крым. Многие пассажиры просто хотят посмотреть новый терминал. Это просто необходимо сделать.

— Какой пассажиропоток вы ожидаете в 2018 году с учетом открытия нового терминала?

— В этом году мы ожидаем пассажиропоток на уровне прошлого года. Тенденции хорошие, объем перевозок и в целом по России растет. Несмотря на то что возобновилось авиасообщение с Турцией , у нас нет уменьшения пассажиропотока, связанного с данным фактором. Это говорит о том, что люди дополнительно стали летать в Крым.

— Прорабатывается ли вопрос открытия пункта пропуска через госграницу в новом терминале?

— Пункт пропуска есть и сейчас. Он рассчитан на 820 пассажиров в час и будет полностью оснащен всем необходимым оборудованием. Летом мы его будем готовы ввести в эксплуатацию, физически там строительные работы завершены. Но на период отсутствия международных рейсов [из-за санкций] мы с коллегами договорились о том, чтобы он эксплуатировался по внутренним направлениям. Но при принятии решения о начале международного сообщения мы будем готовы за считаные дни подготовиться и будем рады видеть пассажиров из любых стран.

На международное сообщение с Крымом есть большая заинтересованность. Исторически в Крыму было достаточно много международных рейсов: летали рейсы в Турцию, Германию Израиль . Спрос остался, все эти направления перспективны, пассажир есть, поэтому при наличии правовых возможностей, я уверен, данные рейсы полетят.

— Когда начнется реконструкция взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Симферополь?

— Я думаю, что с осени мы начнем реконструкцию взлетно-посадочной полосы длиной 2700 метров, которая не эксплуатировалась с 2002 года. Это даже не реконструкция, а строительство новой ВПП. Длина ее будет увеличена на 500 метров по проекту. Она будет оснащена самым современным оборудованием, ее ввод сможет исключить задержки рейсов, связанные с таким фактором, как туманы, которые нередки в аэропорту Симферополь.

Также запланировано строительство новой диспетчерской вышки, периметрового ограждения, установка светосигнального оборудования. Всего на эти цели выделено порядка 13 млрд рублей.

При модернизации аэропорта работа ведется так, чтобы не создавать препятствий в его эксплуатации. Мы не закрываемся, мы все строительные работы ведем без ограничений в работе аэропорта.

— Функция по развитию гражданского сектора севастопольского аэропорта Бельбек была передана международному аэропорту Симферополь. На сегодняшний день какие перспективы у аэропорта в Севастополе

— В Бельбеке будет построен новый терминал. Он будет небольшой, но очень комфортный, оборудованный в соответствии со всеми мировыми стандартами. Предназначаться он будет в основном для рейсов деловой авиации, так как бизнес-потоки в Крым чаще всего связаны именно с [черноморским] побережьем.

Мы планируем начать фазу строительства терминала в 2019 году, а в этом году — проектирование. Сейчас находимся на стадии предпроектных проработок, согласуем генеральные планы и наши планы по строительству с Минобороны РФ , у которого своя программа по реконструкции аэродрома. Мы эти все программы синхронизируем.

Стоимость строительства нового терминала будет определена по итогам проектирования. Он будет стоить, конечно, дешевле, чем новый терминал в аэропорту. Но и большой аэропорт в Крыму должен быть один — в Симферополе.