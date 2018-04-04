«Сколько экспрессии!»: необычный поклонник Лободы спел «Твои глаза»

Светлана Лобода показала подписчикам своего микроблога смешной видеоролик, в котором поклонник спел один из её нашумевших хитов. Лободу покорило такое душевное исполнение, а фанаты поблагодарили женщину за то, что позволила им от души посмеяться.

Светлана Лобода опубликовала видео, которое, по всей видимости, ей прислал кто-то из знакомых или фанатов. Блуждающее по просторам интернета видео поющего в нетрезвом состоянии фаната попало в микроблог Светланы и принесло больше миллиона просмотров. Артистка призналась, что видеоролик поднял ей настроение, и поинтересовалась откуда взялся такой «талантливый» исполнитель. «Это видео сделало мой вечер», — написала женщина.

Как поняли пользователи рунета, мужчина обратился к самой Светлане, признавшись, что её все очень любят и ждут, а затем специально для нее спел «Твои глаза». Напомним, что сейчас артистка находится в декрете и больше не занимается концертной деятельностью. Большая часть подписчиков Лободы восприняла увиденное с юмором и отметила, что мужчина очень постарался и заслуженно получил более двух тысяч лайков. Но некоторые сочли, что исполнитель песни Светланы не достоин такого внимания из-за своего неподобающего образа жизни. «Сколько экспрессии!» «Мужчина старается, видно!» «Красивое исполнение» «Он должен заменять вас на концертах пока вы в декрете» «Интересно, сколько он берет за проведение корпоратива»

Недавно артистка представила вниманию своих слушателей саундтрек к фильму «Гоголь. Вий». Фанаты оценили новое произведение в исполнении Лободы, впрочем, как и все предыдущие её песни.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 2 Апр 2018 в 9:42 PDT