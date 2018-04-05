Скотланд-Ярд отказался отвечать, проведен ли допрос Юлии Скрипаль

«Боюсь, что это не то, что мы стали бы обсуждать. Вся новая информация будет публиковаться на нашем сайте в новостном разделе. Юлия не хочет говорить сейчас с журналистами. Как вы знаете, ее лечат после серьезного инцидента», — сказала представитель Скотланд-Ярда.

Ранее полиция Лондона опубликовала заявление Юлии Скрипаль. Девушка рассказала, что она очнулась неделю назад и чувствует себя хорошо. По ее словам, ее состояние только улучшается.

Был ли проведен допрос, представитель полиции рассказывать не стала.

Кроме того, ранее российские СМИ опубликовали разговор Юлии Скрипаль с ее сестрой Викторией. Однако подлинность записи неизвестна.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта в Солсбери. По утверждению Лондона, к инциденту причастна Россия Москва все обвинения отрицает.

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