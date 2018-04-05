Скотланд-Ярд отказался отвечать, проведен ли допрос Юлии Скрипаль 

Скотланд-Ярд отказался отвечать на вопрос, был ли проведен допрос дочери бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля Юлии, передает РИА «Новости».
«Боюсь, что это не то, что мы стали бы обсуждать. Вся новая информация будет публиковаться на нашем сайте в новостном разделе. Юлия не хочет говорить сейчас с журналистами. Как вы знаете, ее лечат после серьезного инцидента», — сказала представитель Скотланд-Ярда.
Ранее полиция Лондона опубликовала заявление Юлии Скрипаль. Девушка рассказала, что она очнулась неделю назад и чувствует себя хорошо. По ее словам, ее состояние только улучшается.
Был ли проведен допрос, представитель полиции рассказывать не стала.
Кроме того, ранее российские СМИ опубликовали разговор Юлии Скрипаль с ее сестрой Викторией. Однако подлинность записи неизвестна.
Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта в Солсбери. По утверждению Лондона, к инциденту причастна Россия. Москва все обвинения отрицает.
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