Что делать, если от вас требуют сменить счетчики, применяя угрозы 

ЖЭК-потрошительНесколько жалоб поступили и в редакцию «РГ». Одна из пенсионерок рассказала, что ей позвонила вежливая девушка и сообщила про федеральный закон, якобы требующий заменить водяные счетчики на новые. «Не сделаете — ваш прибор будет считаться неисправным, и тогда платить придется по нормативам, или в разы дороже», — вспоминает москвичка. От такого напора бабушка растерялась и с предложением согласилась. Скоро к ней пришел мастер и действительно заменил счетчик. За услугу взял 6 тысяч рублей — согласитесь, недешево при пенсии 17 500. Об обмане женщина узнала случайно, поделившись своим ЧП с подругой. Та посоветовала сходить в управляющую компанию. Там объяснили, что никакого закона о замене счетчиков нет и менять их нужно, только если прибор сломался или вышел срок его службы. Да и обойдется замена обоих счетчиков на холодную и горячую воду не в 6, а в 4 тысячи, а то и меньше. Предприимчивые дельцы от ЖКХ не только обзванивают потенциальных жертв, но и закидывают угрозами их почтовые ящики. На бумагах, с виду похожих на официальные, все то же самое — про закон, необходимость замены и последствиях отказа. Внизу еще могут указать телефон «диспетчерской», куда нужно звонить для вызова мастера. Выглядит все убедительно, поэтому доверчивые люди спешат связаться с такими «диспетчерами». А дальше — дело техники. Чаще всего предлагают менять водяные счетчики, но встречаются и случаи с приборами учета электроэнергии. У счетчика тоже есть паспортЧто же делать, если вы или ваши близкие столкнетесь с подобной ситуацией? В Мосжилинспекции «РГ» рассказали, что в первую очередь нужно обратиться в управляющую компанию и уточнить там всю информацию. При необходимости УК сама пришлет мастера и заменит счетчик — это будет и надежнее, и дешевле. Впрочем, условия обслуживания счетчика вы можете узнать и без посторонних — достаточно заглянуть в инструкцию или техпаспорт. Там указан срок службы и составляет он обычно много лет в зависимости от марки и типа устройства. Периодически, впрочем, счетчик нужно поверять, чтобы убедиться в правильности его показаний. «Но дата первичной поверки, а также межповерочный интервал и требования к условиям эксплуатации тоже должны быть указаны в сопроводительных документах», — говорят в Мосжилинспекции. Сроки поверки также можно уточнить в центрах «Мои документы», личном кабинете на портале mos.ru возле поля для ввода показаний счетчика или на самой платежке в верхнем информационном поле. Поверочный интервал зависит от конкретного счетчика, но обычно приборы учета холодной воды нужно поверять раз в шесть лет, а горячей — каждые четыре года. Стоит эта услуга 1-1,5 тысячи рублей. Организацию для поверки вы вправе выбрать сами, но делать выбор за вас никто не имеет права. Проще и дешевле заменить счетчик через свою управляющую компаниюЗа пропуск поверки действительно предусмотрены санкции. Непроверенный счетчик автоматически считается неисправным. Но даже если вы пропустите срок поверки, то никаких драконовских мер никто не применит — первые три месяца считать расходы воды вам будут по средним показателям за последние полгода, и только после этого начисление начнется по общедомовому тарифу. Тогда расходы на коммуналку действительно станут выше. Жилищные инспекторы особо подчеркивают, что требование провести поверку до истечения межповерочного интервала, указанного в техпаспорте счетчика, — прямое нарушение закона. Подобные разговоры, тем более неясно от кого и по телефону, не стоит даже слушать. Посторонним вход воспрещенЕсли вы все же попадетесь на удочку проходимцев от ЖКХ, то вернуть деньги будет крайне сложно, поскольку заплатите вы добровольно и работы действительно будут проведены. Доказать, что вас ввели в заблуждение, — задача не из легких, чем и пользуются подобные организации. Способы обмана при этом постоянно меняются. Известны случаи, когда сантехники ходят по квартирам и предлагают тут же поменять счетчик по акции, дешево и без ожидания. Конечно, сантехник из управляющей компании прийти к вам имеет право, но навязывать услуг он не станет, без проблем согласится показать документы и не будет пугаться, если вы решите уточнить его данные в управляющей компании. Также стоит помнить, что пломбируют и вводят в эксплуатацию водяные счетчики только управляющие компании — сторонние организации вправе лишь продать вам прибор и установить его. С электрическими счетчиками все еще строже — вводит в эксплуатацию и ставит на коммерческий учет их «Мосэнергосбыт». В компании «РГ» рассказали, что с электросчетчиками москвичей обманывают точно так же, как и с водяными. Угрожают, запугивают, упоминают несуществующие законы, а люди в итоге сначала отдают деньги за то, что им не нужно, а потом еще и платят штрафы. Дело в том, что самостоятельно демонтировать пломбы с электросчетчиков нельзя — это допускается только после уведомления «Мосэнергосбыта» и в присутствии его представителя, который сам снимает пломбу и фиксирует показания старого счетчика. В компанию поступило уже несколько тысяч обращений от жителей Москвы и Подмосковья, которым заменили исправные электросчетчики или приборы, которые просто нуждались в поверке. Жертвами чаще всего становились домохозяйки или пожилые люди, которые были дома днем. Предприимчивые электрики делали настоящие поквартирные обходы и рассказывали о необходимости замены счетчиков всем, кто открывал двери. При этом представлялись они нередко сотрудниками ресурсоснабжающих компаний, но не показывали документы. КстатиНе знаете свою управляющую компанию? Не беда — уточнить это можно как на информационном стенде в подъезде, так и на порталах «Наш город» gorod.mos.ru и «Дома Москвы» dom.mos.ru. Умные ресурсы не только подскажут, как называется ваш управдом, но и дадут его контакты, адрес и другую информацию. Тем временемУловки, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, не ограничиваются счетчиками. Москвичи рассказывают, к примеру, такие истории: по квартирам ходят люди, которые говорят о грядущем со дня на день ремонте фасада и предлагают со скидкой установить в квартире пластиковые окна и двери. Мол, во время фасадных работ сделать это проще всего. Используют такие методы обычно нечистые на руку компании по установке окон — при малейшей проверке выясняется, что фасад прямо сейчас никто ремонтировать не собирается, а предложенная на окна цена со скидкой даже выше средних ценников на рынке.