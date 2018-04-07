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Адвокаты передали капитану «Норда» в СИЗО продукты и личные вещи
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Адвокаты передали капитану «Норда» в СИЗО продукты и личные вещи 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Адвокаты посетили капитана крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко в украинском изоляторе временного содержания и передали ему продукты и средства личной гигиены, сообщил в субботу РИА Новости его адвокат Дмитрий Щербина.
Херсонский городской суд в пятницу арестовал капитана на два месяца с правом внесения залога. Ему инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства».
Горбенко грозит до пяти лет лишения свободы. Адвокаты внесли залог, но получить подтверждение, что средства ушли на казначейский счет, не смогли. Защита рассчитывает на освобождение Горбенко 10 апреля.
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