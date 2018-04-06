Адвокат сообщил, что капитану судна «Норд» придётся провести в СИЗО три дня

Капитан арестованного российского судна «Норд» Владимир Горбенко будет вынужден провести в СИЗО три дня, так как залог за него внести не успеют. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Щербина.

«Рассмотрение специально начали под вечер пятницы. У судьи было понимание, что залог всё равно не успеют внести до конца дня. Теперь наш клиент вынужден будет находиться в СИЗО до окончания праздников», — цитирует адвоката РИА Новости

Щербина добавил, что у капитана проблемы с сердцем, а последнюю неделю он провёл в грязи. По словам адвоката, «это никого не волнует».