Эксперт рассказал о перспективах сотрудничества России и ЦАР

«Российский опыт антитеррористической деятельности и дипломатического посредничества будет полезным и на территории ЦАР», — заявил Простаков.

По его словам, этот опыт в настоящее время намного успешнее, чем результаты ООН и Запада.

Как пояснил эксперт, миротворческая миссия при ведущей роли Франции свидетельствует о том, что она неспособна справиться с конфликтом.

Ранее историк и публицист Станислав Хатунцев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил решение России оказать военно-техническую помощь Центрально-Африканской Республике.