Ещё
Эксперт рассказал о перспективах сотрудничества России и ЦАР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт рассказал о перспективах сотрудничества России и ЦАР 

RT на русском 1 час назад
Военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН рассказал о перспективах сотрудничества России и Центрально-Африканской Республики.
«Российский опыт антитеррористической деятельности и дипломатического посредничества будет полезным и на территории ЦАР», — заявил Простаков.
По его словам, этот опыт в настоящее время намного успешнее, чем результаты ООН и Запада.
Как пояснил эксперт, миротворческая миссия при ведущей роли Франции свидетельствует о том, что она неспособна справиться с конфликтом.
Ранее историк и публицист Станислав Хатунцев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил решение России оказать военно-техническую помощь Центрально-Африканской Республике.
RT на русском: последние новости
В Петербурге госпитализировали Эдиту Пьеху Глава НАТО заявил о стремлении альянса улучшить отношения с Россией Постпред России при ОЗХО Шульгин проводит пресс-конференцию по итогам заседания организации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Путин не стал требовать от Британии извинений254
На пляже Таиланда нашли «Чужого»19
Джонсон выдвинул РФ новое обвинение21
Рудковская опозорила Плющенко8
Госпитализирована Эдита Пьеха16
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Политика
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение