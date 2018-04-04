Авиакомпании познакомились с новым грузовым комплексом «Москва Карго» в «Шереметьеве»

Авиакомпаниям и агентам рассказали о возможностях нового грузового комплекса «Москва Карго» в международном аэропорту «Шереметьево» , данный комплекс является крупнейшим в стране, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«Сегодня в международном аэропорту «Шереметьево» для авиакомпаний и агентов состоялась презентация крупнейшего в России грузового комплекса «Москва Карго» площадью 42,3 тысячи квадратных метров, мощностью 380 тысяч тонн грузов в год. Генеральный директор ООО «Москва Карго» Владимир Федоренко провел экскурсию и познакомил компании с технологией работы и возможностями нового грузового терминала», — говорится в сообщении.

Строительство нового грузового комплекса осуществлялось в рамках долгосрочной программы развития международного аэропорта «Шереметьево», рассчитанной до 2026 года. Строительные работы проводились интенсивно, в сжатые сроки и с высоким качеством: грузовой комплекс был построен практически с нуля за период с марта 2016 года по июль 2017 года.

В сентябре прошлого года терминал принял первые грузы, в течение следующих двух месяцев на обслуживание был полностью переведен весь грузооборот внутренних воздушных линий. Это рекордные сроки для запуска автоматизированных терминалов такого масштаба. В январе 2018 года был завершен перевод на обслуживание рейсов международных воздушных линий.

Новый терминал отвечает международным стандартам в области наземного обслуживания грузов и превосходит по уровню технической оснащенности все имеющиеся аналоги в России. Терминал оснащен уникальной для РФ автоматизированной системой хранения и обработки грузов. Автоматизация операций производственного цикла достигает 60%.

На производственных площадях терминала организованы две самостоятельные зоны — для контейнерного и бестарного хранения грузов — с единой автоматизированной системой управления. «Москва Карго» оборудован современными системами для обработки грузов специальных категорий и всех классов опасности, включая радиоактивные материалы.

«Уникальные для России возможности терминала «Москва Карго» по хранению фармацевтических грузов позволили обеспечить получение авиакомпанией AirBridgeCargo сертификата ИАТА CEIV для осуществления перевозок фармацевтической продукции по всей маршрутной сети», — добавляется в материале.

Грузовой терминал «Москва Карго» оборудован комфортным клиентским залом, в котором можно оформить отправку и получение груза. Обеспечены новые стандарты обслуживания клиентов: для грузоотправителей и грузополучателей в режиме одного окна работают 20 точек обслуживания, действует система электронной очереди. Клиентам предложена возможность через личный кабинет на сайте ООО «Москва Карго» оперативно получить информацию о статусе обработки груза, распечатать грузовые бирки и декларации безопасности.