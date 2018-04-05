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Восьмиколесный вездеход «Шаман» вернулся из экспедиции «Север без преград»
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Восьмиколесный вездеход «Шаман» вернулся из экспедиции «Север без преград» 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Российские исследователи успешно окончили экспедицию «Север без преград», в рамках которой вездеход «Шаман» провел тесты как говорится в полях.
Машина зарекомендовала себя наилучшим образом, показав хорошую проходимость как на суше, так и в воде.
Обсуждаемый аппарат производит отечественная автокомпания «Авторос». Машина имеет восьмиколесную базу, трехлитровый силовой агрегат Iveco F1C на 176 л.с. и механическую КПП на шесть ступеней ZF 6S.
Максимум скорости по суше зафиксирован на отметке 80 кмч. По воде вездеход перемещается со скоростью до 7 кмч.
Автокомпания «Авторос» предлагает клиентам данную машину от 8950000 российских рублей в модификациях: «Охотник», а также «Турист». Расцветка кузова предложена в двух оттенках: белый и оранжевый.
Машина показала хорошие данные во время экспедиции. Путешественники, которые участвовали в вышеназванной экспедиции остались довольны характеристикам машины.
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