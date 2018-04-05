Восьмиколесный вездеход «Шаман» вернулся из экспедиции «Север без преград»

Российские исследователи успешно окончили экспедицию «Север без преград», в рамках которой вездеход «Шаман» провел тесты как говорится в полях.

Машина зарекомендовала себя наилучшим образом, показав хорошую проходимость как на суше, так и в воде.

Обсуждаемый аппарат производит отечественная автокомпания «Авторос». Машина имеет восьмиколесную базу, трехлитровый силовой агрегат Iveco F1C на 176 л.с. и механическую КПП на шесть ступеней ZF 6S.

Максимум скорости по суше зафиксирован на отметке 80 кмч. По воде вездеход перемещается со скоростью до 7 кмч.

Автокомпания «Авторос» предлагает клиентам данную машину от 8950000 российских рублей в модификациях: «Охотник», а также «Турист». Расцветка кузова предложена в двух оттенках: белый и оранжевый.

Машина показала хорошие данные во время экспедиции. Путешественники, которые участвовали в вышеназванной экспедиции остались довольны характеристикам машины.