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Вездеход Шаман преодолел экспедицию «Север без преград»
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Вездеход Шаман преодолел экспедицию «Север без преград» 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Компания «Авторос» и джип-клуб «Лебёдушка» поделились подробностями относительно завершающей стадии экспедиции.
Экспедиция «Север без преград», длившаяся с 4 по 30 марта и в ходе которой были проверены внедорожные качества российского вездехода Шаман, официально завершена. Вездеходу и членам экспедиции пришлось преодолеть 7600 километров пути, из которых 3 500 километров проходили по бездорожью, покрытому снегом и льдом.
Трудности создавали не только глубокий снег и скользкий лёд, а и плохая видимость: порой участникам экспедиции приходилось ехать буквально по приборам, а не сбиваться с маршрута помогал навигатор.
Несмотря на различные трудности, которые были преодолены усилиями членов экспедиции, жителям северных сёл были доставлены приятные сюрпризы.
В пятницу, 28 марта, вездеход Шаман въехал на территорию компании «Авторос», где его, а также членов экспедиции ждал тёплый приём со стороны сотрудников компании. Настроение участникам экспедиции поднимала не только солнечная погода, но и живой военный оркестр, исполнивший для всех собравшихся марш.
Ранее портал Карельские Вести сообщал, что «Дикари» на Lada 4×4 и Xray уехали в Якутию.
По материалам: www.kolesa.ru
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